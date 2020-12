Le Maroc et le Mexique s’engagent à donner au partenariat bilatéral une dimension stratégique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi et l’ambassadrice du Mexique à Rabat, Mabel Gomez Olivier, ont convenu de donner au partenariat bilatéral dans le domaine de la migration une dimension stratégique exceptionnelle dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Cet engagement a été exprimé lors d’une rencontre qui a eu lieu mardi à Rabat entre les deux responsables, et durant laquelle il a été également décidé d’œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers la mise en place d’un plan d’action commun pour partager les expériences et les expertises acquises en matière de migration, indique un communiqué du ministère.

Cette entrevue s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la gestion et de la gouvernance de la migration, en particulier les communautés des deux pays résidents à l’étranger et leur contribution aux différents chantiers de développement, dans un contexte marqué par les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et ses répercussions socio-économiques, précise-t-on.

A cette occasion, Mme Olivier a passé en revue l’expérience de son pays en matière de mobilisation des Mexicains résidents à l’étranger et leur adhésion aux chantiers d’investissement et de développement local dans leur pays d’origine et la promotion de la culture de leur pays via des partenariats avec les associations de la société civile dans leurs pays d’accueil, souligne le communiqué.

La diplomate a également mis en avant les axes majeurs de la politique de son pays dédiée à sa communauté à l’étranger, en particulier celle qui réside aux États-Unis d’Amérique à travers leur accompagnement social, sanitaire et économique et ce, dans le cadre d’accords de partenariats visant à faciliter leur intégration dans les pays d’accueil, ajoute la même source.

De son côté, Mme El Ouafi a souligné que la diaspora marocaine et étrangère contribue au développement socio-économique non seulement des pays d’accueil mais aussi de leurs pays d’origine, rappelant les réalisations du Royaume dans le domaine de la gestion du dossier des Marocains résidents à l’étranger (MRE) et de la migration grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, visant à raffermir les liens de la communauté avec la culture et l’identité marocaines, à préserver leurs droits et à encourager leur contribution au développement de leur pays mère, note le communiqué.

S’arrêtant sur les axes majeurs de la stratégie et des programmes dédiés aux Marocains résidents à l’étranger, qui s’avèrent des modèles à suivre à l’échelle régional et international, la ministre déléguée s’est aussi attardée sur le programme national de mobilisation des compétences marocaines à l’étranger qui s’assigne pour but d’institutionnaliser et de renforcer la contribution de ces compétences dans différents chantiers de développement nationaux et le programme d’offre culturelle destinée aux MRE visant à répondre aux aspirations des générations futurs à l’étranger, outre le plan d’urgence pour accompagner la diaspora marocaine pendant et après la période de la pandémie, conclut le communiqué.

LR/MAP