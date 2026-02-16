Sidi Slimane | Fin de l’opération de retour des habitants évacués à leurs douars

Les autorités locales de la province de Sidi Slimane ont annoncé, lundi, la fin de l’opération de retour de l’ensemble des citoyennes et citoyens dans leurs douars, en application des mesures visant à assurer un retour sûr et organisé des populations évacuées à la suite des récentes conditions climatiques exceptionnelles.

Dans un communiqué, la Province de Sidi Slimane précise que l’opération de retour progressif, qui a débuté dimanche, a concerné les habitants des douars affectés relevant des communes territoriales d’Ouled H’Cine, Ameur Chamalia et M’saada.

L’opération s’est poursuivie lundi, permettant au reste des habitants de regagner leurs douars, dans des conditions sûres et organisées, tout en veillant à la fluidité des procédures et à la préservation de la sécurité de tous.

Les autorités locales ont ainsi mené à bien l’opération de retour de l’ensemble des populations évacuées, grâce à une coordination étroite entre les différents intervenants, ainsi qu’à la coopération et à l’adhésion positive des habitants aux consignes émises tout au long de cette opération.

