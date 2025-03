Le Maroc et l’Albanie réaffirment leur engagement à renforcer davantage l’excellence de leurs relations bilatérales

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République d’Albanie ont réaffirmé, samedi à Rabat, leur engagement à renforcer davantage l’excellence de leurs relations bilatérales dans les différents domaines.

Dans une Déclaration conjointe signée à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre albanais de l’Europe et des Affaires étrangères, Igli Hasani, en visite de travail au Maroc du 1er au 04 mars, les deux parties ont souligné l’excellence des relations entre les deux pays et réaffirmé leur engagement à les renforcer davantage, notamment dans les domaines économique, commercial et culturel.

Les deux ministres se sont aussi engagés à approfondir les relations à travers le lancement d’initiatives visant notamment à rapprocher les milieux entrepreneuriaux des deux pays.

Afin de promouvoir le tourisme et les échanges entre les populations et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, le Maroc a également décidé la levée des formalités de visas pour les citoyens albanais voyageant pour des courts séjours.

Les deux ministres se sont, en outre, engagés à poursuivre leurs consultations et leur coordination au sein des Organisations et instances internationales.

La visite du responsable albanais a été l’occasion de procéder à la signature d’un accord entre l’Institut marocain de Recherches et des Études diplomatiques et l’Académie diplomatique albanaise, pour permettre les échanges de diplomates.

