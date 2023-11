Le MAE Hongrois pour une coopération forte entre l’Europe et l’Afrique pour relever les défis migratoires

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, Péter Szijjártó, a plaidé, mercredi soir à Tanger, en faveur d’une « coopération forte » entre l’Europe et l’Afrique pour relever les défis migratoires.

« Il ne peut y avoir une solution aux défis migratoires sans des relations fortes et respectueuses entre l’Europe et l’Afrique », a indiqué M. Szijjártó à l’ouverture de la 15è édition du Forum MEDays.

Le chef de la diplomatie Hongroise a souligné à cette occasion la nécessité pour l’Europe d’œuvrer pour une coopération forte avec l’Afrique pour faire face aux « immenses vagues de migrants illégaux qui se déferlent sur l’Europe depuis huit ans ».

Il a rappelé, dans ce sens, que la Hongrie a intercepté en 2022 plus de 275.000 migrants aux frontières sud du pays et que ce nombre atteint 180.000 en 2023, notant que la réussite du combat global contre l’immigration illégale est tributaire d’une « volonté commune à traiter les sources du problème ».

Le ministre hongrois a, dans ce sens, noté que son pays se trouve à un « carrefour de défis sécuritaires », entre la guerre en Ukraine à l’est du pays et les flux migratoires venant du sud, appelant à un changement fondamental des relations internationales.

« Nous assistons à un débat politique international centré sur les critiques, les jugements, la morale, et les sanctions. En Hongrie nous voulons un débat politique international basé sur le respect mutuel, dénué d’approche coloniale et d’interférence dans les questions souveraines des pays », a souligné M. Szijjártó.

Faute de relations de coopération basées sur le respect mutuel, le monde pourrait se trouver fragmenté en blocs une nouvelle fois et réitérer des pans révolus de l’histoire, a-t-il mis en garde, notant que l’approche diplomatique prônée par Budapest favorise le débat et les discussions avec tous les pays, indépendamment de leurs systèmes politiques ou de leurs positions.

La cérémonie d’ouverture de la 15è édition du Forum Medays, a été marquée par la présence, notamment, du Président de la République de Sao Tomé et Principé, Carlos Vila Nova, du Premier ministre du Commonwealth de Dominique, Roosevelt Skerrit, de l’Envoyé spécial du gouvernement chinois en Moyen Orient, Zhai Jun, du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour et du Président de la Confédération générale des Entreprises du Maroc, Chakib Alj.

Cette 15è édition, qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI sous le thème « Polycrise, Polymonde », rassemble à Tanger plus de 200 intervenants de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des prix Nobel, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan, et plus 5.000 participants, venus de plus d’une centaine de pays.

