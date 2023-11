Sahara | La Dominique réitère son appui à l’initiative marocaine d’autonomie (MEDays 2023)

Partager Facebook

Le Plan marocain d’autonomie est “la seule base crédible et sérieuse pour résoudre le différend régional autour du Sahara”, a affirmé, mercredi à Tanger, le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit.

S’exprimant à l’ouverture de la 15è édition du Forum international MEDays, M. Skerrit a réitéré l’engagement ferme de son pays en faveur du Plan marocain d’autonomie, qui constitue l’unique base crédible et sérieuse pour résoudre ce conflit qui n’a que trop duré.

Les prises de position en soutien au Plan marocain d’autonomie sont de plus en plus fortes et nombreuses sur la scène internationale, a-t-il poursuivi, se disant honoré de se joindre aux défenseurs du respect de l’unité et de la souveraineté.

“Je saisi cette occasion pour exprimer ma très haute considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son leadership et les acquis diplomatiques réalisés par le Maroc concernant la question du Sahara”, a souligné M. Skerrit, mettant en exergue l’ouverture, depuis 2019, des consulats d’une trentaine de pays à Dakhla et à Laâyoune, ainsi que le soutien croissant au plan d’autonomie présenté par le Maroc.

Ces victoires sont le fruit d’importants efforts diplomatiques déployés par le Maroc aux niveaux bilatéral et multilatéral, visant à insuffler une nouvelle dynamique économique dans les provinces du Sud, a expliqué le Premier ministre dominicain.

Comme évoqué par la résolution 2703 du Conseil de Sécurité de l’ONU, cette impasse politique ne peut être résolue qu’à travers une solution juste et durable entre les parties et basée sur le compromis, a-t-il rappelé, soulignant que ces principes sont incarnés par le Plan marocain d’autonomie.

Par ailleurs, M. Roosevelt a exprimé au nom du peuple dominicain, et de l’ensemble des États de l’Organisation de la Caraïbe orientale, sa profonde gratitude au Maroc pour son soutien exceptionnel à ces pays, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture.

“Nous apprécions les solides relations qu’entretiennent les deux régions au fil des années et nous sommes favorables à toute initiative visant à renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun”, a-t-il relevé.

Le Forum international MEDays, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de l’Institut Amadeus, connaît la participation de plus de 250 intervenants, décideurs politiques et économiques et plus de 5.000 participants représentant près de 100 pays.

LR/MAP