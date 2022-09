Le Directeur Général de la MAP s’entretient avec l’ambassadrice de l’UE à Rabat

Partager Facebook

Le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, s’est entretenu, vendredi au siège de l’Agence à Rabat, avec l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Mme Patricia Llombart Cussac.

Cette entrevue a été l’occasion pour M. Hachimi Idrissi et Mme Llombart Cussac de faire un large tour d’horizon de l’actualité régionale et internationale et de passer en revue la profondeur des liens et la solidité du partenariat qui unissent le Maroc et l’Union européenne.

Le Directeur Général de la MAP a saisi cette occasion pour souligner la place dont jouit le Maroc aujourd’hui sur la scène internationale et régionale en tant qu’acteur de paix et hub de co-développement du continent africain.

Il a mis l’accent dans ce contexte sur la nécessité pour l’Europe, préoccupée aujourd’hui par un certain nombre de questions liées à sa défense et à sa sécurité énergétique, de ne pas oublier son voisinage sud avec lequel elle peut construire un espace de prospérité partagée, notant que le Maroc, à la faveur de la vision de SM le Roi Mohammed VI, des réformes structurantes qu’il a engagées dans différents domaines, de la résilience et de la grande capacité d’adaptation de son économie et de la stabilité institutionnelle dont il jouit, dispose de tous les atouts pour être le pivot de cet espace.

Evoquant les perspectives de développement du secteur de la presse au Maroc, le Directeur Général de la MAP a souligné qu’aujourd’hui, dans un contexte marqué par le foisonnement des supports électroniques et le fléau de citoyen-journaliste, le métier vit une régression déontologique et un effondrement de son modèle économique, appelant de ses vœux à un éveil et une vision stratégique élaborée par la profession elle-même qui sortirait le secteur de cette situation.

Pour sa part, la diplomate européenne s’est félicitée du niveau d’excellence du partenariat avec le Maroc, saluant les réformes menées dans le Royaume sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI dans de nombreux domaines.

« L’Union européenne est un partenaire privilégié du Maroc. Elle accompagne le Royaume dans la réalisation de nombreux projets», a-t-elle affirmé dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

« Le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne est enrichi par l’histoire, la culture, les liens humains, mais aussi les échanges économiques importants. Les deux pays ont une vision partagée de l’avenir», s’est-elle félicitée, notant que les défis auxquels l’Europe fait face aujourd’hui en matière de défense et de sécurité énergétique notamment incitent à regarder le partenariat avec le voisinage sud sous une perspective nouvelle.

«La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la sécurité alimentaire, le climat. Sont tous des défis qui exigent que l’on soit plus solidaire et que l’on coopère de manière plus forte », a-t-elle dit, notant que le Maroc et l’Union européenne ont des opportunités énormes pour développer un partenariat triangulaire avec l’Afrique tourné vers l’avenir, notamment en matière de transition énergétique.

S’agissant du domaine de la presse et des médias, Mme Llombart Cussac a rappelé que la Commission européenne vient d’adopter une nouvelle législation qui consiste en un ensemble de règles visant à protéger le pluralisme, la transparence et l’indépendance des médias au sein de l’UE.

Elle a indiqué que la commission européenne lancera prochainement un programme de soutien et de formation à l’adresse des médias marocains auquel la MAP pourrait contribuer.

LR/MAP