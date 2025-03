Le Conseil de gouvernement suit un exposé sur les progrès du Royaume en matière de renforcement des droits des femmes

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi à Rabat, a suivi un exposé sur les progrès du Royaume en matière de renforcement des droits des femmes et de l’égalité des sexes, présenté par la ministre de la Solidarité, de l’Inclusion Sociale et de la Famille, Naima Benyahia.

Dans cet exposé, la ministre a abordé les principales étapes du parcours de l’égalité entre les sexes au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en mettant en lumière les réformes législatives et les programmes gouvernementaux visant à réaliser l’autonomisation économique et sociale des femmes, en tant que contributrices au développement et bénéficiaires de ses fruits, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

De même, l’exposé a porté sur les moments clés en matière de consolidation des droits des femmes, à travers les principales réalisations dans le domaine législatif, à savoir la réforme du Code de la famille et les autres réformes législatives et juridiques relatives à la protection des droits des femmes.

La ministre a également mis en avant les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions du Plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026, ainsi que les résultats des institutions placées sous sa tutelle pour la période 2023-2024, et les efforts de l’Exécutif à même de mettre en œuvre les objectifs dudit programme.

