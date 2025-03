Le Ministre de l’Éducation Nationale présente les résultats de la mise en œuvre des « Écoles pionnières »

Partager Facebook

La mise en œuvre concrète d’un nouveau modèle pédagogique passe par la mise en place graduelle du projet des “Écoles pionnières” dans les cycles du primaire et du collégial au niveau de l’ensemble des provinces et des préfectures du Royaume, en milieux urbain, périurbain et rural, a indiqué vendredi le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Le nombre de ces établissements a atteint 2.626 pour le primaire et 232 pour le secondaire collégial au titre de l’année scolaire en cours, selon un exposé présenté par M. Berrada lors de la réunion du Conseil de gouvernement, tenue vendredi à Rabat.

L’exposé a notamment porté sur les principaux chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026, en faveur d’une école publique de qualité pour tous, en concrétisation des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, précise un communiqué du ministère chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du préscolaire, l’exposé a relevé que le taux de généralisation de ce cycle d’enseignement a dépassé 80%, dans la perspective d’une généralisation complète à l’horizon 2028, “grâce à l’adoption d’un modèle de gestion innovant et efficace et au développement d’une offre éducative de qualité”.

Il a en outre évoqué d’autres aspects relatifs à l’orientation éducative et professionnelle ainsi qu’aux écoles de la deuxième chance et aux écoles communautaires compte tenu de leur rôle important dans la lutte contre le décrochage scolaire. L’accent a été aussi mis sur le rôle joué par les centres d’épanouissement dans le renforcement de l’ouverture d’esprit des étudiants et de leurs compétences de vie.

D’autre part, M. Berrada a mis en avant les réalisations accomplies au profit des fonctionnaires du ministère, dont l’adoption du nouveau statut des fonctionnaires du département de l’Éducation nationale, l’amélioration de leur situation administratives et financière, et la consolidation de l’attractivité des métiers de l’éducation et de la formation.

LR/MAP