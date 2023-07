Le Chef du gouvernement préside une réunion du Conseil de Surveillance du Crédit Agricole du Maroc

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, une réunion du Conseil de Surveillance du Crédit Agricole du Maroc (CAM), consacrée notamment à la présentation des activités de la banque.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil de Surveillance ont noté avec satisfaction la décision prise d’augmenter le capital du Crédit Agricole du Maroc par le renforcement de ses Fonds propres à hauteur de 1,35 milliard de dirhams (MMDH), en poursuivant la dynamique d’accompagnement du secteur agricole et du financement des agriculteurs dans la cadre de la stratégie Génération Green, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Les membres du Conseil de Surveillance ont également suivi une présentation du Crédit Agricole du Maroc, reprenant les différentes initiatives et les efforts déployés par la banque en faveur du secteur de l’agriculture et pour le renforcement de la dynamique de développement du monde rural, conformément aux objectifs et priorités arrêtés par les stratégies nationales en la matière.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a rappelé la Haute Sollicitude dont SM Le Roi Mohammed VI entoure la population du monde rural et l’ensemble des composantes et acteurs du secteur agricole. A cet égard, il a rappelé les Hautes Directives Royales relatives à la mise en œuvre des mesures d’urgence du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse.

M. Akhannouch a mis l’accent également sur l’importance du rôle et des missions du CAM et sa contribution importante à la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à apporter le soutien nécessaire aux agriculteurs et aux éleveurs dans le cadre d’une souveraineté alimentaire pérenne.

Le Chef du gouvernement a appelé les départements ministériels concernés et l’ensemble des opérateurs du secteur agricole à s’impliquer fortement afin de faire aboutir les efforts gouvernementaux visant à rétablir progressivement les équilibres des différentes filières, restaurer la dynamique de tous les secteurs productifs affectés par la crise et à poursuivre les investissements structurants à même de consolider la résilience de l’agriculture nationale.

De son côté, le Président du Directoire du CAM, Mohamed Fikrat, a réitéré l’engagement ferme de la banque à ‎poursuivre son accompagnement du déploiement des différents axes de la ‎stratégie Génération Green 2020 – 2030 en apportant l’appui nécessaire aux ‎opérateurs du secteur agricole, engagement qui s’est manifesté durant la ‎campagne agricole en cours par le financement des opérations d’importation ‎d’un ensemble de produits agricoles, tels que les céréales, l’orge, les aliments du ‎bétail, ainsi que le cheptel, ce qui a permis aux opérateurs de répondre aux ‎besoins du marché national. ‎

Ont notamment pris part à cette réunion, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Président du Directoire du CAM, le Directeur Général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat, le Secrétaire Général du département de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Président-Directeur Général de la MAMDA/MCMA, ainsi que les autres membres du Conseil de surveillance.

LR/MAP