Le Caftan Marocain | « Arts, Traditions et Savoir-Faire” inscrit sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, réuni en sa 20ème session à New Delhi, a adopté mercredi la décision d’inscrire le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Cette reconnaissance internationale majeure traduit l’estime de la communauté internationale pour la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la préservation du patrimoine culturel, de la mise en valeur des expressions artistiques authentiques et de la sauvegarde des savoir-faire traditionnels en tant que leviers essentiels du développement durable et de la cohésion sociale, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

L’inscription consacre, ainsi, la richesse séculaire du caftan marocain, témoin vivant de l’histoire du Royaume, de son identité plurielle et de son génie créatif. Porté et préservé à travers les générations, le caftan constitue un symbole d’élégance, de raffinement et de transmission des savoir-faire artisanaux uniques à travers les régions du Maroc.

Cette reconnaissance reflète également le rôle actif et constructif du Royaume du Maroc au sein de l’UNESCO ainsi que son engagement constant pour la protection et la promotion du patrimoine culturel immatériel, dans toute sa diversité et sa profondeur historique, souligne le communiqué.

À travers cette décision, le Comité du patrimoine immatériel salue la contribution du Maroc à la préservation d’un patrimoine vivant où se conjuguent créativité, identité et transmission intergénérationnelle, et qui continue d’enrichir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre les peuples.

Le Royaume du Maroc poursuivra, dans le cadre de cette reconnaissance, ses efforts en faveur de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission des savoir-faire liés au caftan marocain, et réaffirme son attachement aux valeurs universelles de diversité culturelle et de respect mutuel, qui sont au cœur du mandat de l’UNESCO.

LR/MAP