France | Le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid reçoit l’insigne de Commandeur de la Légion d’Honneur

Le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, a reçu, mercredi, l’insigne de Commandeur de la Légion d’Honneur, en marge de la 23ème réunion de la Commission Militaire Mixte Maroco-Française, tenue les 9 et 10 décembre à Paris, et à laquelle a participé, sur Hautes Instructions Royales, une délégation marocaine de haut niveau conduite par l’Inspecteur Général des FAR.

Cette décoration a été remise, au nom du Président de la République française, par le Général d’Armée Aérienne Fabien Mandon, Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) françaises, lors d’une cérémonie officielle, en présence de hautes personnalités civiles et militaires, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Par la même occasion, le Médecin Général de Division Mohamed Abbar, Inspecteur du Service de Santé Militaire des FAR, et le Général de Division Aérienne Fouad Moumen, Chef du 4e Bureau de l’Etat-Major Général des FAR, ont été décorés de la Médaille de l’Ordre National du Mérite (Grade Officier).

Ces décorations interviennent en reconnaissance des efforts déployés pour le développement des relations militaires bilatérales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

