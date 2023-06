Le Bahreïn salue les efforts du Maroc soutenant la paix et de la démocratie en Libye

Partager Facebook

Le Royaume de Bahreïn a salué les efforts diplomatiques du Royaume du Maroc visant à parvenir à d’importants consensus entre les membres de la Commission mixte “6+6”, chargée par la Chambre des représentants et le Conseil d’État libyens afin d’élaborer des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires, prévues la fin de l’année en cours, après environ deux semaines de réunions à Bouznika.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère bahreïni des Affaires étrangères a exprimé le souhait que les parties libyennes parviennent à signer officiellement, et dès que possible, les lois électorales, comme une étape importante vers la sortie de la crise et la création d’une atmosphère démocratique pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires d’une manière qui réponde aux aspirations du peuple libyen frère, à la sécurité, à la paix, à la stabilité, au développement, à la préservation de la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à la cessation de l’ingérence dans les affaires intérieures de la Libye.

La Commission mixte “6+6”, chargée par la Chambre des représentants et le conseil d’État libyens, avait annoncé un accord entre ses membres relatif aux lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues la fin de l’année en cours, après environ deux semaines de réunions au Maroc.

La rencontre de Bouznika s’inscrit dans le prolongement d’une série de réunions accueillies par le Maroc, ayant rassemblé les différentes parties libyennes et visant à approfondir les discussions sur la voie du règlement de la crise dans ce pays et ce, selon une approche basée sur la mise en place d’un espace de dialogue et de concertation constructive.

