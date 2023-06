Protection de l’Environnement et de l’Océan | Lydec toujours aussi engagée !

Partager Facebook

Lydec renforce son engagement environnemental, à l’occasion des Journées Mondiales de l’Environnement et de l’Océan.

Cette année (2023), l’ONU met l’accent sur la lutte contre la pollution plastique et la sensibilisation à l’importance des océans dans l’écosystème, ainsi qu’aux menaces auxquelles ils font face en raison des activités humaines.

Lydec, en tant qu’entreprise orientée vers le développement durable, considère la préservation de l’environnement et de l’océan comme des enjeux stratégiques et cruciaux. Dans sa Feuille de Route Développement Durable 2030, l’entreprise s’engage à agir pour la gestion durable des ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle se fixe notamment des objectifs visant à préserver les milieux récepteurs et à s’adapter aux changements climatiques.

Dans le cadre de ces journées mondiales, Lydec renouvelle son engagement en faveur de la protection de l’environnement, du littoral et de l’océan. Des visites de sites emblématiques à fort impact environnemental, tels que la Station de Prétraitement des eaux usées de Sidi Bernoussi « Eaucéan » et la Station d’épuration des eaux usées de Médiouna, sont organisées en collaboration avec la Fondation Lydec et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. Ces visites bénéficieront à une centaine d’écoliers et s’inscrivent dans les efforts de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable.

En termes d’engagement sociétal, Lydec, par le biais de sa Fondation, s’associe à l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) pour organiser une grande opération de ramassage des déchets plastiques le 17 juin 2023, à la plage Nahla située sur la côte Est de Casablanca. Cette initiative sera accompagnée d’activités de sensibilisation telles qu’une exposition sur les déchets plastiques, des jeux ludiques et des activités sportives.

Lydec mène chaque année une étude d’impact sur l’environnement des émissaires marins du littoral du Grand Casablanca afin d’évaluer la biodiversité et la qualité écologique des sites. Les résultats de l’étude menée en 2023 ont révélé une augmentation significative du nombre d’espèces marines recensées par rapport aux années précédentes, démontrant ainsi les efforts de Lydec pour favoriser la biodiversité marine et préserver les écosystèmes côtiers. L’entreprise déploie également d’autres actions pour limiter l’impact des eaux usées sur l’écosystème marin, notamment par le suivi et le contrôle des rejets industriels liquides.

L’engagement de Lydec en faveur de la protection de l’environnement et de l’océan, ainsi que les actions entreprises lors des Journées mondiales de l’Environnement et de l’Océan, reflètent sa raison d’être qui consiste à fournir quotidiennement des services essentiels de qualité aux citoyens et aux acteurs économiques dans un esprit d’efficacité, d’innovation et de partenariat, contribuant ainsi au développement durable de son territoire d’implantation.