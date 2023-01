L’ancien ambassadeur d’Autriche au Maroc Klaus Kogeler décoré du Grand Cordon du Wissam Alaouite

Partager Facebook

L’ancien ambassadeur de la République d’Autriche au Maroc, Klaus Kogeler, a reçu, mercredi à Vienne, le Grand Cordon du Wissam Alaouite, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au terme de sa mission au Maroc.

La décoration royale a été remise à M. Klaus Kogeler lors d’une cérémonie organisée en son honneur par l’ambassadeur du Maroc à Vienne, M. Azzeddine Farhane.

Dans une allocution, M. Farhane a souligné que cette distinction est une marque d’appréciation et d’estime et constitue une reconnaissance des diverses actions accomplies par M. Klaus Kogeler en faveur du renforcement des relations entre le Maroc et l’Autriche.

Rappelant que les deux pays célèbrent, cette année, le 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, l’ambassadeur marocain s’est félicité de la maturité des relations entre les deux pays, affirmant que celles-ci sont enracinées dans l’histoire et tournées vers l’avenir pour la construction d’un partenariat exemplaire et mutuellement bénéfique, grâce à la volonté et l’engagement des Hautes autorités des deux pays.

De son côté, M. Kogeler s’est dit honoré de cette prestigieuse distinction Royale, qui revêt une grande signification et reflète l’exemplarité et l’excellence des relations entre les deux pays à tous les niveaux, tout en exprimant ses remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Kogeler a également salué les grandes réformes engagées par le Maroc dans différents domaines, sous le leadership éclairé de SM le Roi, tout en se disant impressionné par le niveau de développement atteint et par le potentiel économique, touristique et culturel dont regorge le Maroc.

Il a formulé le vœu de voir la coopération maroco-autrichienne se renforcer davantage, car, a-t-il relevé, le potentiel de coopération existe entre les deux pays, qui partagent les valeurs de paix sur la scène internationale et régionale.

Les relations entre le Maroc et l’Autriche connaissent, ces dernières années, une dynamique sans précédent. L’année 2022 a été marquée par l’échange de visites de haut niveau. Il s’agit notamment de la visite effectuée au Maroc par la Présidente de la Cour Suprême de la République d’Autriche, Elisabeth Lovrek, au cours de laquelle un Accord de coopération a été signé entre la Cour Suprême d’Autriche et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire du Maroc, la visite au Maroc du Premier Président du Parlement de Vienne, Ernst Woller, et la visite officielle à Vienne de Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des Représentants.

Au cours de la même année, les deux pays ont signé deux autres accords importants, le premier sur la coopération dans le domaine cultuel et le dialogue interreligieux, et le deuxième sur les échanges et la coopération entre les universités de Vienne et de Marrakech.

