Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a affirmé, mercredi à Rabat, que l’amélioration de la situation du commerçant figure au centre des préoccupations du ministère, en l’aidant et en l’accompagnant pour bénéficier de la couverture sanitaire et sociale et en l’intégrant dans le processus de numérisation.

Dans une allocution à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du commerçant, organisée du 21 au 24 juin à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), M. Mezzour a souligné que le commerçant joue un rôle social fondamental en assurant un ensemble de services qui contribuent à dynamiser le tissu économique, notamment au niveau local, faisant ainsi de son accompagnement une condition sine qua non à la réussite des programmes du ministère, notamment en matière de numérisation et de protection sociale.

Après avoir évoqué certaines problématiques en relation avec la mise en oeuvre des chantiers de la protection sociale et de la numérisation et les moyens d’y faire face à travers les propositions et les aspirations des commerçants, le ministre a expliqué qu’un ensemble d’acteurs des secteurs public ou privé, seront au service du commerçant pour l’aider à diversifier et renforcer les services qu’il fournit dans le cadre de partenariats avec des entreprises privées et des acteurs du secteur public.

A cet égard, M. Mazzour a salué l’importante mobilisation des commerçants pour la mise en oeuvre du chantier de la couverture sociale, ajoutant que 50% des recommandations du Forum marocain du commerce, tenu à Marrakech en avril 2019, vont dans le sens de la justice fiscale et de la couverture sanitaire. De même, il a réitéré l’importance de permettre au commerçant de s’intégrer dans le réseau de distribution moderne et de trouver des moyens pour s’intégrer dans la chaîne des réseaux pour acheter les marchandises à bas prix.

De son côté, le président de la CCIS-RSK, Hassan Sakhi, a fait savoir que conformément aux Directives Royales visant à généraliser la couverture sociale à tous les professionnels et affiliés, la Chambre, en coordination avec les organisations les plus représentatives et les départements concernés, a contribué au succès de cet important chantier pour l’adhésion d’un nombre important de bénéficiaires.

D’autre part, il a souligné la grande importance de la numérisation pour améliorer le développement des activités des commerçants, assurer leur accompagnement et la modernisation de leur commerce en vue de diversifier leurs revenus, développer leurs chiffres d’affaires et améliorer leur compétitivité, rappelant que cela ne sera possible qu’en mobilisant les efforts de tous les acteurs concernés.

Et de conclure que la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région ne ménagera aucun effort pour faire réussir les ateliers de numérisation, en parallèle avec le reste des projets et des chantiers en cours de réalisation dont la cartographie économique, la réhabilitation des zones industrielles et la création d’instituts de formation et des incubateurs de projets.

A cette occasion, deux conventions-cadres de partenariat ont été signées entre la CCIS-RSK et des partenaires institutionnels des secteurs public et privé.

La célébration de la Journée nationale du commerçant, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion et l’accompagnement du commerce intérieur, la modernisation du secteur et l’accélération de sa numérisation.

LR/MAP