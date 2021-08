La rentrée scolaire aura lieu de manière effective le 10 septembre 2021 au lieu du 03 septembre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La rentrée scolaire aura lieu de manière effective le vendredi 10 septembre 2021 au lieu du vendredi 03 septembre, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement.

Conformément à l’article 1 de l’arrêté relatif à l’organisation de l’année scolaire 2021-2022, qui stipule, le cas échéant, la possibilité de modifier et d’adapter ses dispositions, il a été décidé le lancement effectif de la rentrée pédagogique le vendredi 10 septembre 2021 au lieu du vendredi 03 septembre 2021, a affirmé un communiqué publié à l’issue du Conseil de gouvernement, tenu lundi, par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani. Cette mesure intervient pour garantir des conditions sûres qui prennent en compte la sécurité de tous les apprenantes et apprenants selon les normes et les mesures de prévention sanitaires décrétées par les autorités compétentes, ainsi que pour garantir le droit à l’apprentissage aux différents cycles et niveaux d’enseignement, a relevé la même source.

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement a affirmé que cette rentrée s’inscrit dans un contexte de pandémie, avec une crise sanitaire qui se poursuit et une difficulté à prédire une situation sanitaire pour des raisons liées notamment à une courbe ascendante des nombres de cas récemment enregistrés, à l’apparition et la propagation de nouveaux variants du Covid-19, (plus contagieux, touchant toutes les catégories d’âges) et une disparité dans la situation épidémiologique entre les provinces et régions du Royaume, a ajouté le communiqué.

LR/MAP