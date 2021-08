Discours Royal du 20 août | Un véritable plaidoyer pour les valeurs de patriotisme

Partager Facebook

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a affirmé, lundi à Rabat, que le Discours Royal adressé à la Nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple est un véritable plaidoyer pour les vraies valeurs du patriotisme.

Dans un communiqué rendu public à l’issue du conseil de gouvernement tenu en visioconférence, M. El Otmani a souligné ”l’importance de ce Discours Royal qui insiste sur les valeurs du patriotisme et de la défense de la patrie, lesquelles valeurs devraient être à chaque moment présentes à l’esprit des responsables de la gestion de la chose publique”.

Le chef du gouvernement a évoqué, à ce propos, la portée de la célébration de l’anniversaire de la révolution du Roi et du peuple et de la fête de la jeunesse, implorant le Très-Haut de renouveler de pareilles occasions pour le Souverain et l’illustre famille Royale dans la santé et le bien-être et pour le peuple marocain dans la stabilité et la prospérité.

Il a, aussi, ajouté que le Discours Royal insiste sur l’absolue nécessité pour le Maroc de rester toujours fort à la faveur de ses institutions, de l’unité de l’ensemble de ses composantes et leur mobilisation pour la défense des intérêts suprêmes de la nation, notamment au cours des périodes de crise.

Une mobilisation sans faille comme cela a été confirmé ces derniers temps face aux manœuvres et complots visant le Royaume, a-t-il dit, citant, à ce propos, le discours Royal qui souligne que ”le Maroc est visé du fait qu’il est un Etat pleinement constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au long cours, et que depuis plus de quatre siècles il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le Trône et le peuple. Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité, ces biens particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde”.

Dans son discours, le Souverain affirme que ”le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été”, a rappelé M. El Otmani.

”Aussi, et dans l’intention de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays, toutes sortes de ressources, légitimes et illégitimes, ont été mobilisées, avec une distribution des rôles et le déploiement d’impressionnants dispositifs d’influence”, relève le discours Royal, qui note que ”dans le même esprit, les artisans de ce travail de sape ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l’encontre de nos institutions sécuritaires. Ils tentent ainsi de porter un coup à leur niveau de maîtrise élevé et à leur efficacité à préserver la sécurité et la stabilité du Maroc. Ils cherchent par là même à jeter une ombre sur l’effort d’appui et de coordination qu’elles assurent au bénéfice de notre environnement régional et international et ce, de l’aveu même de quelques-uns de ces pays”.

Et M. El Otmani de conclure dans le discours Royal, SM le Roi affirme que ”par leurs menées, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs”.

LR/MAP