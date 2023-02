La Ministre Libyenne de la Justice salue le soutien constant du Maroc à son pays

Partager Facebook

La ministre libyenne de la Justice, Halima Ibrahim Abdel Rahman, a salué, lundi à Rabat, le soutien constant apporté par le Royaume du Maroc à son pays.

Le Royaume a été et restera solidaire du peuple libyen, qui partage une histoire commune avec le peuple marocain, a affirmé Mme Abdel Rahman dans une déclaration à la presse en marge de ses entretiens avec le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi.

La ministre a également indiqué que son pays, qui a traversé une période de conflits et de chaos, est en voie vers la stabilité, l’unification des institutions et le passage à l’étape de la consolidation des fondements de l’État, notant que son ministère place de nombreuses questions importantes parmi ses priorités, au premier rang desquelles figure le renforcement de la réconciliation, la promotion des droits de l’homme et le lancement des réformes. La ministre libyenne a expliqué que ses entretiens avec son homologue marocain ont permis d’évoquer plusieurs dossiers d’actualité, notamment le renforcement de la coopération dans les domaines judiciaire, juridique et de la formation.

De son côté, M. Ouahbi a souligné que « le Maroc se tiendra toujours aux côtés de la Libye, soutenant son unité et sa stabilité dans toutes les étapes à venir », assurant que le Royaume est très soucieux d’assurer l’intégrité territoriale de la Libye, ainsi que la sécurité et la stabilité de son peuple.

Et d’ajouter que le ministère marocain de la Justice, en coopération avec son homologue libyen, ouvrira tous les dossiers communs pour améliorer le travail conjoint à l’avenir, soulignant que le Maroc restera un ami et un soutien de la Libye face à tous les problèmes et défis auxquels le pays est confronté.

LR/MAP