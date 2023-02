Coopération judiciaire | Hassan Daki s’entretient avec la ministre libyenne de la justice

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la ministre libyenne de la justice, Halima Ibrahim Abderrahmane, des moyens de renforcer la coopération judiciaire entre le Royaume et l’Etat libyen.

Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire, ainsi que sur l’échange d’expériences et expertises dans les domaines liés à l’amélioration du système judiciaire.

Au cours de cette rencontre, M. Daki a donné un aperçu sur les réformes qu’à connu le système judiciaire au Maroc, notamment l’expérience de l’indépendance du pouvoir judiciaire de manière générale et l’indépendance du ministère public en particulier, dans le but de consolider l’Etat de droit et la mise en œuvre des dispositions de la constitution de 2011.

Il a également présenté des explications sur les compétences de la présidence du ministère public et les rôles joués par les parquets dans les différents tribunaux du Royaume dans l’objectif de protéger les individus et la société et de veiller à la mise en œuvre de la politique pénale.

A l’issue de ces entretiens, M. Daki a indiqué dans une déclaration à la presse que cette rencontre a été l’occasion d’échanger des points de vue sur les systèmes judiciaires des deux pays, notant que l’entrevue a été aussi l’opportunité de donner un nouvel élan à la coopération dans le domaine de la justice entre le Maroc et la Libye, notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale.

Pour sa part, la ministre libyenne a mis l’accent sur la profondeur des relations entre les deux pays, précisant que cette visite est de nature à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine judiciaire et législatif.

Cette visite va contribuer à la relance et l’examen des protocoles d’accord et des conventions signés entre les deux pays visant l’échange des expériences et expertises dans l’ensemble des domaines judiciaires et législatifs, souligne-t-on.

Plus tôt dans la journée, Mme Halima Ibrahim Abderrahmane a tenu des entretiens avec le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi.

LR/MAP