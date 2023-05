La Guinée réaffirme son soutien ferme à la marocanité du Sahara et son appui au plan d’autonomie comme seule solution crédible et réaliste pour la résolution du différend (communiqué conjoint)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République de Guinée a réitéré, mardi à Rabat, son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et son appui à l’initiative du plan d’autonomie, présentée par le Royaume, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger, Morissanda Kouyaté, dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays.

M. Kouyaté a aussi salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.

Il a, en outre, souligné que l’ouverture par la République de Guinée d’un Consulat général à Dakhla, en janvier 2020, s’inscrit dans le sillage de la position historique de la République de Guinée, précise le communiqué conjoint.

LR/MAP