La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat œuvre à mettre en place des plateformes digitales et des outils pédagogiques destinés au grand public, aux fins de favoriser l’accès à la culture et au patrimoine, a affirmé Yousra Aannour, chargée de mission à la Fondation.

Dans une déclaration à la presse en marge du conseil d’administration de la Fondation, présidé vendredi à Rabat par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Mme Aannour a relevé que la Fondation a trois missions principales, orientées vers la sensibilisation, l’éducation et la fédération synergique.

S’agissant de la sensibilisation, la responsable a relevé que pour faciliter l’accès à la culture et au patrimoine, la Fondation planche sur la mise en place de plateformes digitales et sur la création d’outils pédagogiques, notamment des visites virtuelles interactives destinées au grand public et aux institutionnels, universitaires et académiciens, notant que le projet pilote portera sur une visite virtuelle interactive du Fort Hervé, entre autres.

Concernant le volet éducation, la Fondation a mis en place un ensemble de programmes d’action pédagogiques, notamment le programme “Je découvre mon patrimoine”, qui comprend des visites quotidiennes au profit de 3.720 élèves issues de 62 collèges de Rabat, Salé et Témara, au patrimoine mondial de la ville de Rabat, a fait savoir Mme Aannour, soutenant que la Fondation a également lancé le programme “Je dessine mon patrimoine” au profit de 600 écoliers à l’occasion de la Journée internationale des Monuments et des Sites.

Quant à la fédération synergique, la Fondation a organisé neuf rencontres cette année, avec plus de 1.500 participants en ligne pour discuter de différentes thématiques inhérentes au patrimoine, a-t-elle souligné.

