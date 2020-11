La désinformation, arme des perdants | La MAP met à nu les mensonges de l’APS

Partager Facebook

Siège de la MAP à Rabat

Frustrés par la réussite de l’opération menée par les Forces Armées Royales (FAR) pour rompre le blocus routier à El Guergarate, les miliciens du Polisario ont multiplié la diffusion de Fake news… Stupide guerre à laquelle s’est associée… L’agence de presse officielle algérienne: Algérie Presse Service (APS) !!

Contrairement à la désinformation distillée par l’APS, l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), a fait preuve d’un grand sens de professionnalisme dans sa couverture de l’intervention des FAR au niveau du point de passage de Guergarate. Intervention qui, rappelons-le, visait à sécuriser définitivement cette zone tampon et, surtout, débloquer ce poste frontalier Maroc-Mauritanie qu’empruntent quelque 150 camions de transport de marchandises par jour, dans un sens ou dans l’autre.

N’est pas crédible qui veut

Dirigée par un professionnel portant haut les valeurs du métier –Khalil Hachimi Idrissi- et animée par des équipes de professionnels, tous respectueux de l’éthique et de la déontologie, la MAP a veillé à rétablir la vérité, détricotant les allégations mensongères des ennemis du Maroc et de son intégrité territoriale. C’est ainsi que l’Agence de presse marocaine a fidèlement rapporté, photos et témoignages à l’appui, la situation sur le terrain à Guergarate, loin de toute propagande ou désinformation.

Et, devant l’énormité des Fake news du Polisario et de l’Algérie, elle a entrepris de rapporter également ces Fake, en les démentant avec professionnalisme.

Samedi 14 novembre 2020, la MAP a infirmé les allégations véhiculées par les séparatistes du polisario selon lesquelles, une attaque aurait été menée contre les éléments des Forces Armées Royales. En réalité, il n’était question que d’une vaine provocation médiatique de la part du Polisario.

Relayés par certains relais médiatiques du Polisario, et à leur tête l’APS, les séparatistes sont même allés jusqu’à dire que «le Maroc a enfreint l’accord de cessez-le-feu» et attaqué des civils. Une désinformation supplémentaire qui est venue s’ajouter au palmarès des Fake News véhiculées par le Polisario et ses porte-voix. Manifestement désespérés, ces derniers ont tenté de berner la communauté internationale en jouant la carte de la victimisation. Or, le monde entier est aujourd’hui témoin des violations graves et répétitives des règles du Droit international et de l’accord de cessez-le-feu conclu en 1991 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies.

Contrairement à l’APS à la solde du régime militaire algérien, rejeté dans son propre pays, la MAP, qui avait des correspondants sur place, a assuré le suivi minute par minute, de l’évolution de la situation au niveau du passage de Guergarate, pour rapporter fidèlement, les provocations dangereuses auxquelles se sont adonnées les milices du Polisario à l’égard des Forces Armées Royales.

Depuis le 13 novembre 2020, les miliciens du polisario ont en effet effectué des tirs de harcèlement le long de la ligne de défense sans causer de dégâts, ni humains ni matériels, dans les rangs des FAR. En exécution des ordres pour ne tolérer aucune provocation de ce genre, les éléments des Forces Armées Royales ont riposté avec fermeté à ces tirs, occasionnant la destruction d’un engin porte armes à l’Est de la ligne de défense, au niveau d’El Mahbes.

A l’heure où ces lignes sont écrites, l’Agence MAP faisait savoir que la situation est redevenue calme à Guergarate au lendemain de l’opération salvatrice menée par les FAR. Opération qui, rappelons-le, a permis de déloger les milices du Polisario de ce point de passage qui relie le Maroc à la Mauritanie mais aussi à sa profondeur africaine. La sécurisation du passage de Guergarate a été rendue possible grâce au cordon de sécurité mis en place par l’armée marocaine, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, en vue d’assurer le flux des biens et des personnes.

Cela faisait un bon moment que les séparatistes du Polisario faisaient la sourde oreille aux appels du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) Antonio Guterres et des grandes puissances mondiales, à ne pas entraver la fluidité du trafic international dans la zone tampon de Guergarate. Après des semaines d’attente, durant lesquelles le Maroc a fait preuve de patience et de sagesse, les Forces Armées Royales sont intervenues dans le cadre d’une opération non-offensive, pour mettre fin à ce blocage inacceptable, contrairement à la propagande des séparatistes et de leurs relais algériens qui tentent de faire croire que la zone tampon de Guergarate est à feu et à sang.

ML

Fake news La MAP déclare la guerre à la désinformation Pour faire face aux fausses informations, l’Agence Maghreb Arabe Presse a lancé un service spécialisé baptisé «SOS Fake-news», grâce auquel les abonnés au fil d’actualités de la MAP, peuvent rectifier immédiatement à travers le réseau de l’Agence, une fausse information les concernant. La MAP indique que dès qu’elle reçoit, d’une manière formelle, de la part de l’abonné les preuves matérielles et tangibles de la fausse nouvelle, un article est rédigé pour rétablir la vérité. Ce texte de rétablissement de la vérité avec ses sources identifiées, vérifiées et recoupées, est diffusé sur le service général de la MAP sous forme de dépêche. La MAP précise que ce service est ouvert aux entités privées abonnées spécifiquement au service «SOS Fake-news» selon les conditions juridiques prévues par le contrat d’abonnement. Les entités publiques, quant à elles, bénéficient déjà de ce service, car la MAP, conformément à l’article 2 de ses statuts actuels, relaie avec régularité tous les droits de réponse, démentis et mises au point émanant des pouvoirs publics, du gouvernement, du parlement, des institutions constitutionnelles, souligne l’agence. L’enjeu final étant de rétablir la vérité concernant les faits et de protéger l’image des médias nationaux sérieux et crédibles, et de défendre ainsi la position et l’engagement des journalistes professionnels pour une information qui respecte l’éthique et la déontologie.

Propagande mensongère

Mohamed Radi Ellili rejeté par les siens

Sur les réseaux sociaux, les pro-polisario ont partagé des vidéos, images et fausses informations relatant de prétendus «exploits» des milices armées du groupe séparatiste à Guergarate. L’exemple le plus illustratif de ces individus qui ont vendu leurs âmes au diable, est celui de Mohamed Radi Ellili. Devenu porte-parole du Polisario après avoir tourné sa veste et vendu son âme au diable, cet ex-journaliste de la SNRT, s’acharne à truffer sa page Facebook de publications mensongères, dont un post accompagné d’une vidéo où il suggère une bataille de nuit qui aurait eu lieu à Mahbes. En réalité, la vidéo en question relate des images d’affrontements qui se sont déroulés à Bassorah en Irak, entre des clans tribaux de la région. Les acteurs de la propagande pro-polisario ont également fait part, d’un ensemble de scènes de guerre au Yémen, au Pakistan et à Gaza, prétendant que des unités du Polisario auraient lancé des roquettes sur les positions des FAR.

Il est à rappeler qu’en mai 2020, la zaouia de Sidi Ellili ainsi que la tribu sahraouie Toubalt ont adressé le 10 mai 2020 une lettre à SM le Roi Mohammed VI pour lui renouveler leur allégeance au Trône Alaouite, tout en rappelant les liens ancestraux qu’entretient cette tribu avec les aïeuls du Souverain. Cette lettre a été accompagnée par un communiqué de la zaouia Ellili et de la tribu des Toubalt, dans lequel elles condamnent avec vigueur les «attaques et l’insolence» d’un dénommé Mohamed Radi Ellili, qui utilise son appartenance à cette tribu comme un faire-valoir et laisse croire qu’il bénéficie de l’approbation des siens.