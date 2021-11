Guinée | Les enfants marocains célèbrent le 46ème Anniversaire de la glorieuse Marche Verte

Partager Facebook

Les enfants de la Diaspora marocaine en Guinée ont célébré, samedi à Conakry, le 46-ème Anniversaire de la Glorieuse Marche Verte dans une ambiance festive de joie et de liesse patriotique.

Vêtus de rouge et brandissant tous les drapeaux du Maroc, de nombreux enfants marocains se sont réunis lors d’une matinée organisée à la résidence de l’Ambassadeur du Maroc en Guinée, Liberia et Sierra Leone, M. Driss Isbayene, et ont saisi l’occasion pour exprimer leur attachement à leur mère Patrie et au Glorieux Trône alaouite.

Les enfants, garçons et filles, ont à cette occasion chanté haut et fort l’Hymne national et ont prêté le serment de la Marche Verte avant d’écouter plusieurs chansons patriotiques en particulier “Nidae Al- Hassan”.

Cette réception a été ponctuée d’un programme d’animation basé sur l’histoire et la symbolique de la glorieuse Marche Verte en vue de les sensibiliser et les éclairer de tout ce qui a trait avec cette fête, depuis son lancement jusqu’à maintenant, en leur montrant les réalisations accomplies par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de développement socioéconomique.

LR/MAP