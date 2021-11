La dernière résolution du CS de l’ONU révèle au grand jour les mensonges et les illusions des séparatistes et de leur mentor algérien

La dernière résolution du Conseil de Sécurité (CS) de l’ONU a révélé les mensonges et les illusions du groupe séparatiste du polisario et de son mentor algérien au sujet d’une prétendue guerre, tout en soulignant la normalité qui règne dans les provinces du sud marocain, écrit le quotidien péruvien à grand tirage La Razon.

Le journal, qui publie un entretien avec l’ambassadeur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri, sous le titre ” Le Sahara marocain : une révolution sans précédent en termes de développement”, fait observer que la résolution 2602 a souligné les progrès en matière d’infrastructures et de développement grâce à l’effort d’investissement continu du Maroc.

Le diplomate marocain a ajouté que la résolution s’inscrit dans le sillage des acquis diplomatiques du Royaume, citant notamment le rétablissement par les Forces Armées Royales de la circulation au poste frontière d’El Guerguerat, la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara et l’ouverture des consulats de plusieurs pays dans les villes de Dakhla et Laâyoune.

“Le Maroc est un pays qui prône la paix et la stabilité, ainsi que le règlement pacifique des différends par le dialogue et le respect du droit international. Et c’est dans ce sens que le Maroc s’est félicité de l’adoption de cette résolution, qui souligne la prééminence de l’initiative d’autonomie proposée en 2007 par le Maroc en tant qu’unique solution réaliste pour résoudre ce conflit artificiel, comme elle exprime une profonde préoccupation devant la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé du polisario”, a affirmé M. Chaoudri.

Pour l’ambassadeur, le processus politique en cours n’est pas une finalité, mais un mécanisme pour parvenir à une solution définitive au conflit régional, comme l’a souligné SM le Roi Mohammed VI dans Son discours à l’occasion du 46è anniversaire de la Marche Verte : “Pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier. Aujourd’hui comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation”.

“Aujourd’hui, ce sont plus de 24 pays qui ont inauguré leurs représentations consulaires dans les villes de Laâyoune et Dakhla, confirmant clairement et sans équivoque le large soutien à l’intégrité territoriale du Maroc”, a-t-il insisté.

Au niveau de l’Amérique latine en particulier, la plupart des pays, au-delà des idéologies de leurs gouvernements et systèmes politiques actuels, expriment à l’ONU leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, aux efforts de l’envoyé personnel du Secrétaire général pour mettre fin à ce conflit artificiel et à l’initiative d’autonomie.

Le diplomate marocain a fait observer que ni l’Union européenne, ni la Ligue des États arabes, ni l’Organisation de la conférence islamique (OCI), ni les cinq membres du Conseil de sécurité n’ont jamais reconnu l’entité fantoche de la rasd.

Actuellement, la région du Sahara est considérée comme la région la plus stable et la plus prospère d’Afrique du Nord, grâce à des projets d’envergure visant à la positionner comme un pôle économique et industriel et un espace de coopération et d’intégration avec d’autres pays africains.

D’autre part, la population du Sahara marocain participe régulièrement à la vie politique, économique et socio-culturelle du pays, comme l’illustrent les dernières élections qui ont enregistré le taux de participation le plus élevé au niveau national (70%).

LR/MAP