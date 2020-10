Groupe CAM | Hausse de 9% du PNB au S1 malgré la crise

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a performé au cours du premier semestre 2020, en portant son Produit net bancaire (PNB) à 2,1 milliards de dirhams (MMDH), soit une progression de 9%, et ce malgré la conjoncture économique et sociale fortement impactée par les retombées de la pandémie de la Covid-19.

Cette performance est liée essentiellement à la progression de la marge d’intérêt et du résultat sur opérations de marché, indique le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs semestriels.

Au 30 juin 2020, le Groupe affiche un résultat net consolidé de 418 millions de dirhams (MDH), en hausse de 3%, et un résultat net part du groupe de 449 MDH (+10%) et ce, hors impact de la contribution de la banque au fonds de soutien Covid-19 pour la gestion de la pandémie et du provisionnement supplémentaire au titre du “Forward Looking” en anticipation des risques futurs liés à l’impact de la crise.

Grâce à la stratégie commerciale adaptative qu’il a déployée et à la dynamique engagée aussi bien pour la clientèle rurale, qui reste sa priorité absolue, que la clientèle urbaine, le Groupe CAM a atteint 87 MMDH (+3%) d’encours d’épargne mobilisée et a hissé l’encours du financement de l’économie à 89 MMDH (+6,4%), précise la même source.

Au niveau des comptes sociaux, le produit net bancaire de la Banque (2 MMDH) et son résultat net (250 MDH, hors impact du don au fond Covid-19) marquent des progressions respectives de 12% et 4% au titre du premier semestre 2020, et ce grâce, d’une part, à la maîtrise du coût des ressources et à la progression de l’encours des crédits à l’économie qui ont permis d’enregistrer une croissance de la marge d’intérêt, et d’autre part, à la progression du résultat sur opérations de marché, précise la même source.

En constatant une provision supplémentaire de 350 MDH au cours de la même période, le Groupe a renforcé les provisions pour risques généraux en les portant à 1,3 MMDH, soit 1,5% de l’encours sain des crédits à la clientèle.

Et d’ajouter qu’après avoir contribué à l’opération “Tadamoun” pour la distribution des indemnités CNSS et des aides financières servies par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie, auquel il a lui-même participé à hauteur de 200 millions de dirhams, le Groupe CAM s’implique dans le plan national de relance économique.

Ainsi, durant ce semestre, CAM a confirmé son engagement indéfectible envers le tissu économique en général et le monde rural et agricole en particulier, à travers plusieurs actions à savoir, la poursuite des offres “Intelaka” entrant dans le cadre du programme national “Al Moustatmir Al Qaraoui” pour l’accompagnement et le financement des petites entreprises et porteurs de projets éligibles dans le monde rural, ainsi que la mobilisation d’une enveloppe supplémentaire de crédits de 1,5 MDH pour pallier les effets de la baisse de la pluviométrie sur les exploitants.

Il s’agit également de la signature d’une ligne de crédit de 560 MDH (50 millions d’Euros) avec l’Agence française de développement (AFD) pour le financement des projets énergétiques des exploitations agricoles et des unités agro-industrielles privées en zone rurale, le report des échéances de crédit pour soutenir et accompagner ses clients vulnérables impactés par la crise sanitaire et la mise en place de produits dédiés pour la préservation du tissu économique afin de soutenir les entreprises en difficulté et leur permettre de faire face aux versements des salaires et paiement des fournisseurs.

LR