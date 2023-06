GITEX Africa place le continent au 1er plan en consécration de la vision de SM le Roi

Partager Facebook

“GITEX Africa” place le continent au premier plan, en consécration de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI en faveur de l’établissement d’un partenariat stratégique pour un continent prospère, a affirmé, mercredi à Marrakech, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

“Le Royaume du Maroc est fier d’accueillir ce prestigieux salon africain eu égard aux significations profondes que revêt cet événement qui place le continent africain au premier plan, en consécration de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI visant à établir un partenariat stratégique entre les différents acteurs en faveur d’un continent prospère, intégré et solidaire, à travers le renforcement des liens et des échanges entre les pays africains, la promotion de leur potentiel prometteur et la consolidation des bases d’une économie africaine solide et durable”, a indiqué M. Akhannouch qui s’exprimait à l’ouverture de cet événement phare.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation de grande envergure qui illustre la richesse culturelle, le rayonnement civilisationnel et la dynamique continue que connaît le Royaume, constitue une occasion pour mettre en lumière le potentiel prometteur dont regorge le continent et les efforts soutenus déployés pour le développement des compétences dans les domaines de la technologie et de l’innovation, a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que le Maroc adhère pleinement à la dynamique numérique dictée par la mondialisation et demeure déterminé à renforcer sa position en tant que pôle de la digitalisation afin d’accélérer le développement économique et social du Royaume, et à consolider davantage ses relations économiques avec le reste du monde, conformément à la vision éclairée de SM le Roi.

“Nous aspirons à garantir des services numériques publics aux citoyens, aux entreprises et aux entrepreneurs. Nous oeuvrons également à créer un écosystème approprié pour les start-up innovantes et les petites et moyennes entreprises, et à offrir une plateforme dédiée à la production et à l’encouragement des talents dans ce domaine”, a-t-il dit.

LR/MAP