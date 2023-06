Education | Les fonds arabes ont un rôle majeur à jouer dans l’œuvre de réforme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les fonds arabes et les donateurs ont un rôle majeur à jouer dans le financement et l’accompagnement de réforme du système éducatif dans le monde arabe, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Intervenant à l’ouverture de la 13e Conférence des ministres arabes de l’éducation, placée sous le thème “l’avenir de l’éducation dans le monde arabe à l’ère de la transformation numérique”, M. Benmoussa, en sa qualité de président de ce conclave arabe, a plaidé pour une rationalisation des dépenses allouées à l’éducation, outre la mobilisation des fonds nécessaires au soutien et à l’accélération des réformes de l’éducation grâce aux institutions financières internationales et aux donateurs.

Soulignant l’importance d’une action arabe commune, coordonnée et efficiente dans le domaine de l’éducation, le ministre a appelé à l’approfondissement des débats sur cette thématique en vue d’orienter les efforts en faveur d’un véritable essor dans ce domaine, augurant ainsi d’une renaissance globale dans les pays arabes.

Aussi, il a mis en avant l’impératif de la valorisation et du renforcement des capacités des pays arabes en matière de données statistiques, d’études prospectives, de planification et de suivi, en s’appuyant sur les institutions et organisations internationales et régionales existantes, outre l’échange d’expériences et de formations entre les différents pays de la région.

De son côté, le directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), Mohamed Ould Amar, a mis en garde contre la hausse des indicateurs de pauvreté et de décrochage scolaire dans la région, dans le sillage de la crise post-covid.

Ainsi, et en vue de faire face à la hausse des taux d’analphabétisme dans le monde arabe à l’horizon 2030 des suites de cette crise planétaire, M. Ould Amar a appelé à redoubler d’efforts pour la généralisation de l’enseignement primaire.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 13e Conférence des ministres arabes de l’éducation est organisée par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec l’ALECSO et la Commission nationale pour l’Éducation, les Sciences et la Culture.

Ce conclave a été précédé d’une réunion d’experts (29 et 30 mai), qui s’est penchée sur divers thématiques dont les variables affectant l’avenir de l’éducation, les tendances pour l’école du futur, le développement des compétences numériques dans le domaine de l’éducation, le développement des infrastructures numériques, l’administration scolaire et la préparation des enseignants à l’école du futur.

Outre le Maroc, plusieurs pays arabes participent à cette conférence, dont le Royaume Hachémite de Jordanie, l’État des Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, la République de Djibouti, le Royaume d’Arabie Saoudite, la République arabe syrienne, la République de Somalie, la République d’Iraq, le Sultanat d’Oman, l’État de Palestine, l’État du Qatar, la République des Comores, le Koweït, la Libye, l’Égypte, la Mauritanie, le Yémen, en plus de représentants d’organisations, de centres et d’organismes régionaux et internationaux partenaires.

LR/MAP