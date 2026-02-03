Casablanca | L’AMEE lance le label ThermoPro pour structurer la filière du solaire thermique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) a lancé, mardi à Casablanca, le label ThermoPro, un dispositif destiné à la labellisation des compétences techniques des professionnels de la filière solaire thermique au Maroc, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de transition énergétique.

Organisé sous l’égide du ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, en partenariat avec l’Association Marocaine de l’Industrie Solaire et Éolienne (AMISOLE), le Cluster ENR et l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ), un atelier organisé à cette occasion a réuni les acteurs du secteur autour des enjeux liés à la structuration, à la qualité et à la compétitivité de la filière solaire thermique.

S’exprimant lors de cette rencontre, le directeur du Pôle Stratégie et Développement de l’AMEE, Radouan Yessouf, a indiqué que le label ThermoPro a été conçu comme un outil structurant de la filière du solaire thermique, visant à améliorer la qualité des installations et à garantir aux utilisateurs des systèmes fiables, performants et durables.

Selon lui, ce dispositif permet également de valoriser les compétences techniques et le professionnalisme des installateurs, en leur offrant une reconnaissance renforçant leur crédibilité et leur positionnement sur le marché.

Par ailleurs, M. Yessouf a souligné que cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique nationale de transition énergétique, dans laquelle les secteurs du bâtiment et de l’industrie occupent une place stratégique, relevant que ces deux secteurs représentent près de 55 % de la consommation énergétique nationale et figurent parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, tout en présentant un potentiel important en matière d’économies d’énergie et de décarbonation.

Dans ce contexte, il a indiqué que le développement des systèmes solaires thermiques constitue un levier majeur, d’autant plus que le Maroc dispose d’un gisement solaire significatif, compris entre 1.700 et 2.200 kWh par mètre carré selon les régions.

Outre l’amélioration de la qualité des installations, ce label, a-t-il dit, constitue également un atout commercial pour les professionnels labellisés et un gage de confiance pour les clients, les entreprises et les investisseurs, tout en facilitant l’accès aux financements et aux assurances.

De son côté, le président de l’AMISOLE a indiqué que cet atelier poursuit plusieurs objectifs, à commencer par l’information des professionnels sur les mécanismes liés au label ThermoPro, notamment ses modalités d’obtention, ses finalités et les avantages qu’il offre.

Il a également souligné l’importance de sensibiliser les entreprises à l’intérêt d’adhérer à ce label, en particulier en matière d’amélioration du savoir-faire, de maîtrise technique et de différenciation sur le marché, notant qu’un comité de labellisation a été instauré, composé de l’AMEE, de l’AMISOLE et du Cluster ENR.

Et d’ajouter que cette rencontre se veut un espace d’échange et de partage autour des bonnes pratiques, marqué par une forte interaction avec les participants, affirmant que le solaire thermique recèle un fort potentiel en matière d’efficacité énergétique.

Le label ThermoPro atteste du respect des normes techniques et des bonnes pratiques en matière de conception, d’installation et de maintenance des systèmes solaires thermiques. Il offre aux professionnels labellisés une reconnaissance renforçant leur crédibilité sur le marché et leur permettant de se distinguer dans un secteur en pleine expansion.

L’atelier a été ponctué de présentations portant notamment sur l’état des lieux et les enjeux de la filière du solaire thermique au Maroc, le renforcement des compétences et des capacités industrielles au service de la compétitivité du secteur, la présentation du label ThermoPro, ainsi que le partage d’expériences internationales, de bonnes pratiques et d’innovations techniques visant à améliorer la performance, la durabilité et la sécurité des installations solaires thermiques.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 52 % de la puissance électrique installée et à réduire de 20 % la consommation énergétique à l’horizon 2030, en misant notamment sur le renforcement de l’efficacité énergétique et le développement des filières renouvelables.

LR/MAP