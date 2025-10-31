Es-Semara | Le Maroc met en lumière le potentiel économique de ses provinces du Sud

Les atouts et potentialités dont regorgent les provinces du Sud du Royaume ont été mis en exergue lors d’une réunion qui s’est tenue jeudi à Es-Semara, érigeant ces provinces en pôle d’attraction pour les investissements nationaux et étrangers.

Organisée dans le cadre des activités marquant la commémoration du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, cette rencontre vise à faciliter le dialogue économique transfrontalier, à promouvoir des partenariats durables et à améliorer les flux d’investissements entre les acteurs publics et privés, ainsi qu’avec les investisseurs étrangers.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, a souligné l’importance stratégique de cette rencontre aux niveaux national et international, en tant que plateforme privilégiée pour le dialogue économique, la promotion des investissements et l’établissement de partenariats durables.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la “vision nationale de développement économique et social, qui place les collectivités territoriales et le secteur privé au cœur de la dynamique de développement et d’innovation, renforçant ainsi la diplomatie économique territoriale du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI”.

De même, il a mis en exergue la situation géostratégique d’Es-Semara, sa richesse culturelle et civilisationnelle et son dynamisme économique, ce qui l’érige en une plateforme d’investissement attractive, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

La ville demeure “un exemple de la diplomatie économique territoriale, incarnée par la Vision Royale dans le cadre de l’Initiative Atlantique visant à faire des provinces du Sud un levier de développement durable et de rayonnement continental”, a-t-il poursuivi.

De son côté, le président du Conseil provincial d’Es-Semara, Mohamed Salem Labihi, a indiqué que le Royaume “accorde un intérêt particulier au développement des provinces du Sud grâce à d’importants investissements publics”.

M. Labihi a, dans ce sens, noté que l’un des principaux objectifs de cette réunion est d’identifier des partenaires adéquats pour ces investissements publics, dans le cadre de partenariats fructueux et durables consolidant davantage la coopération Sud-Sud.

Les provinces du Sud sont devenues une destination attractive grâce aux incitations offertes aux investisseurs, a-t-il relevé, citant à cet égard la disponibilité de l’offre foncière, les avantages fiscaux et les ressources humaines qualifiées.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Laâyoune-Sakia El Hamra, Khalil Ould Errachid a souligné que cette réunion témoigne de « la volonté commune de dynamiser l’économie, d’encourager les investissements et de tirer profit du potentiel de la région ».

La région est devenue un pôle d’investissement du premier plan, en particulier dans les énergies renouvelables, l’industrie, l’économie maritime, le tourisme et la logistique, avec l’ultime ambition de consolider la compétitivité du tissu économique, et partant créer de la richesse, des postes d’emplois et contribuer au développement durable, a noté M. Ould Errachid.

Le directeur du Centre Régional d’Investissement (CRI), Mohamed Jifer a, quant à lui, indiqué que “l’objectif de cette rencontre est de tisser des liens de coopération entre les différents acteurs, afin de favoriser une prospérité partagée et de renforcer les opportunités de développement mutuel”.

Il a également fait savoir que cette rencontre constitue “un véritable tournant vers davantage de progrès et de prospérité dans les provinces du Sud, et renforce leur position en tant que pôle d’investissement économique prometteur aux niveaux national et régional”.

Cette rencontre, qui a réuni des acteurs économiques et institutionnels marocains et internationaux, vise à faciliter le dialogue stratégique en établissant un forum structuré d’échange entre les principales entreprises, les investisseurs, les décideurs et les institutions partenaires.

A noter qu’une série d’activités marquant la commémoration du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ont été organisées, jeudi à Es-Semara, faisant de la ville un véritable carrefour de dialogue, de coopération et d’intégration africaine et internationale.

Cette commémoration se veut une plateforme exemplaire d’intégration économique, de diplomatie des territoires et de coopération continentale, alliant leadership institutionnel, excellence entrepreneuriale et engagement citoyen, et consolidant la position de la région Laâyoune-Sakia El Hamra comme hub stratégique pour l’investissement et le développement durable à l’échelle africaine et internationale.

LR/MAP