Es-Semara | Coup d’envoi d’une série d’activités en commémoration du 50e anniversaire de la Marche Verte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le coup d’envoi des activités marquant la commémoration du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, a été donné, jeudi à Es-Semara, faisant de la ville un véritable carrefour de dialogue, de coopération et d’intégration africaine et internationale.

Portant un héritage spirituel et symbolique profondément enraciné dans la cohésion nationale et la solidarité continentale, ces festivités rassemblent des délégations africaines et internationales, des institutions publiques, et des acteurs économiques et des collectivités territoriales, autour d’un objectif commun: renforcer la diplomatie, la coopération et le développement durable.

Au programme de ces activités, dont le coup d’envoi a connu la présence notamment du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, figurent des sessions de haut niveau B2B pour favoriser le dialogue entre institutions, investisseurs et opérateurs économiques, consolidant ainsi les partenariats régionaux et internationaux.

Dans ce sens, une série de conventions de partenariat entre plusieurs Chambres de commerce, d’industrie et de services nationales et internationales sont prévues, le but étant de renforcer les réseaux d’affaires et les synergies économiques à l’échelle régionale et continentale.

En outre, plusieurs accords de jumelages sont à l’ordre du jour afin de renforcer la coopération Sud–Sud et triangulaire, en consolidant le rôle d’Es-Semara en tant que “laboratoire d’intégration africaine”, en parfaite synergie avec le thème de l’Union Africaine de l’année 2025 “Renforcement de l’intégration économique et de la diplomatie africaine pour un développement inclusif et durable”.

En parallèle, la commémoration prévoit des activités culturelles et scientifiques, mettant en lumière la dimension patrimoniale, historique et diplomatique de l’événement.

Cette commémoration se veut une plateforme exemplaire d’intégration économique, de diplomatie des territoires et de coopération continentale, alliant leadership institutionnel, excellence entrepreneuriale et engagement citoyen, et consolidant la position de la région Laâyoune-Sakia El Hamra comme hub stratégique pour l’investissement et le développement durable à l’échelle africaine et internationale.

LR/MAP