M. Talbi El Alami s’entretient avec le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque

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Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka, et la délégation l’accompagnant, actuellement en visite de travail au Royaume.

Lors de cette rencontre, M. Talbi El Alami a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à la République tchèque pour son soutien constant à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine et son accueil favorable de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Par ailleurs, il a souligné que le Maroc et la République tchèque partagent les mêmes valeurs et principes, qui trouvent leur fondement dans l’action en faveur de la paix et de la stabilité mondiales, la défense de l’intégrité territoriale des États, le respect de leur souveraineté et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont salué les bonnes relations qui unissent les deux pays et peuples amis, ainsi que les grands chantiers engagés par le Royaume du Maroc sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La rencontre a également porté sur les moyens à même de renforcer les relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire.

A cet effet, MM. Talbi El Alami et Macinka ont mis en avant l’importance de la coopération et de la coordination entre les deux institutions législatives et les parlementaires, tant au niveau bilatéral que multilatéral, au service des intérêts communs des deux pays.

Cette réunion s’est déroulée en présence, notamment, de l’ambassadeur de la République tchèque à Rabat, Pavel Klucký, et de plusieurs responsables et cadres administratifs marocains et tchèques.

LR/MAP