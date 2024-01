Enaam Mayara et Ould Bahia saluent la solidité des liens enracinés entre le Maroc et la Mauritanie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et l’Ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Ahmed Ould Bahia, ont souligné, lors d’une rencontre mardi à Rabat, la solidité et la profondeur des liens humains, spirituels et fraternels enracinés entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les différents aspects des relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans divers domaines, indique un communiqué de la Chambre des conseillers, notant que M. Mayara a affirmé que les relations entre le Maroc et la Mauritanie ont connu un élan remarquable durant les dernières années grâce à la Vision Sage et Clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI et de SE le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Par la même occasion, M. Mayara appelé à investir cette dynamique pour développer le niveau de la coopération dans des secteurs stratégiques qui offrent une réelle opportunité pour le renforcement de la coopération et du partenariat, souligne la même source.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération parlementaire commune en vue de promouvoir les efforts gouvernementaux et de jeter les passerelles de rapprochement entre les deux peuples frères, soulignant la forte volonté de la Chambre des conseillers en matière de développement des liens de coopération avec le parlement mauritanien et de consécration des canaux permanents de dialogue et de coordination.

Pour sa part, M. Ould Bahia a exprimé s’est dit fier des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays, faisant part de son admiration du développement que connait le Royaume dans divers domaines.

Le diplomate mauritanien a en outre réitéré la détermination de son pays à développer et diversifier la coopération bilatérale, notamment en matière économique et commerciale, relevant que le Mauritanie et le Maroc sont appelés à donner une nouvelle dynamique à leur coopération parlementaire à travers le renforcement des mécanismes de dialogue et de concertation.

LR/MAP