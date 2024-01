Jazouli invite les opérateurs basques à saisir les opportunités d’investissement au Maroc

Les opérateurs de la communauté autonome basque sont invités à saisir les opportunités d’investissement offertes par le Maroc dans les secteurs traditionnels et émergents, a souligné, mardi à Bilbao, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

‘’Le Maroc offre des atouts économiques importants, à savoir la stabilité, la proximité, une main d’œuvre jeune et une formation de haut niveau sur les nouveaux métiers’’, a indiqué M. Jazouli à la presse, au terme d’une rencontre d’affaires de haut niveau portant sur la promotion des opportunités d’investissement du Maroc auprès des opérateurs basques.

‘’Après l’étape de Barcelone lundi, nous avons pris contact avec les opérateurs de la communauté autonome du Pays Basque, avec lesquels nous avons entretenu des échanges très intéressants, en présentant la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI sur le développement des investissements au Maroc’’, a relevé le ministre délégué.

Grâce à la nouvelle Charte de l’investissement, qui permet aux opérateurs étrangers d’avoir une vision plus claire du climat des affaires, le Maroc a donné une nouvelle impulsion à la promotion des investissements, a fait noter M. Jazouli.

Le ministre délégué a conduit une importante délégation à cette rencontre d’affaires de haut niveau, la troisième après celle organisée en mai dernier à Madrid et celle de Barcelone, tenue lundi. La délégation comprenait notamment l’Agence marocaine du développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Au programme figuraient des réunions de travail avec des chefs d’entreprises espagnoles dans des secteurs d’activité clés, tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, les énergies renouvelables, l’électroménager, le textile et l’industrie pharmaceutique.

En parallèle, des visites ont été effectuées dans des unités de production de l’industrie basque s’activant dans les secteurs ferroviaire et de l’aluminium, ainsi que des sessions de travail avec les membres de l’association de l’écosystème ferroviaire espagnol MAFEX.

