Emirates Airline offre des réductions sur les billets d’avion et d’autres avantages aux étudiants marocains

Emirates Airline a annoncé des offres “irrésistibles” et des avantages supplémentaires pour les étudiants et jeunes voyageurs marocains, leur offrant la possibilité de “vivre des expériences de voyage inoubliables, tout en bénéficiant d’économies et de privilèges inégalés”.

“Voyager vers l’une des 130 destinations d’Emirates, pour des études à l’étranger ou pour des vacances bien méritées, n’a jamais été aussi simple et gratifiant. En réservant leurs vols avant le 31 mars 2024, les passagers éligibles peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à 10% sur les tarifs en Classe Économique et de 5% sur les tarifs en Classe Affaires en utilisant le code promotionnel STUDENT”, précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

En outre, Emirates offre aux étudiants une franchise de bagages supplémentaire de 10 kg ou un bagage supplémentaire, ajoute la même source, notant que la généreuse politique de bagages garantit à ces jeunes voyageurs suffisamment d’espace pour transporter leurs objets de valeur et apporter des souvenirs de leur pays d’origine, ainsi que d’autres produits essentiels.

Par ailleurs, les voyages à destination et en provenance du Canada et des États-Unis sont soumis aux franchises bagages standard.

Pour bénéficier de cette offre, les voyageurs doivent être âgés de 16 à 31 ans, et doivent présenter une carte d’étudiant valide ou une attestation d’inscription dans une institution académique au moment de l’enregistrement, leur permettant ainsi de se lancer et réaliser leurs rêves en toute confiance et commodité.

Emirates encourage tous les voyageurs éligibles à s’inscrire pour rejoindre le programme de fidélité Emirates Skywards. En devenant membre, les voyageurs peuvent gagner de précieux Miles Skywards à chaque vol, leur ouvrant tout un monde de récompenses inestimables telles que des vols, des surclassements et plus d’avantages auprès de grandes marques partenaires d’Emirates.

“Ne ratez pas cette occasion d’élargir vos horizons et de créer des souvenirs inoubliables. Visitez emirates.com/ma dès aujourd’hui et commencez à planifier votre prochaine aventure avec Emirates. Les clients peuvent consulter cette page pour les conditions générales”, souligne Emirates.

“Pour plus d’informations, rendez-vous sur emirates.com/ma. Les billets peuvent être achetés sur emirates.com/ma, au bureau de vente d’Emirates, par l’intermédiaire d’agences de voyages ou d’agents de voyages en ligne”, conclut le communiqué.

LR/MAP