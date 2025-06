La coopération maroco-espagnole, un exemple de partenariat “mutuellement bénéfique”

Partager Facebook

La coopération entre le Maroc et l’Espagne est un exemple de partenariat “mutuellement bénéfique”, a affirmé la présidente du Congrès des députés espagnol, Francina Armengol.

“Le Maroc et l’Espagne ont développé une coopération exemplaire dans le domaine de la gestion des flux migratoires et de la migration circulaire”, a souligné Mme Armengol dans une déclaration à la MAP, en marge des travaux du Sommet des présidents de parlements et de la 18ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), qui se tiennent à Malaga.

La coopération constante et soutenue entre le Maroc et l’Espagne ainsi que leur action conjointe dans divers domaines commencent à porter leurs fruits, notamment en matière d’échanges économiques, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour les deux peuples.

D’autre part, Mme Armengol s’est félicitée de la réussite de la présidence espagnole de l’AP de l’UpM, tout en saluant les efforts consentis par le Parlement marocain pour promouvoir la coopération entre les deux rives de la Méditerranée.

De son côté, le vice-président du Sénat espagnol, Javier Maroto, a souligné dans une déclaration similaire que le Maroc, est “un pays ami et un partenaire fondamental” en matière de gestion migratoire.

“Le Maroc a toujours été un pays ami de l’Espagne”, a indiqué M. Maroto, se félicitant des relations distinguées unissant les deux pays voisins.

Le président de la Chambre des représentants et vice-président de l’AP de l’UpM, Rachid Talbi El Alami, préside la délégation parlementaire marocaine qui participe au 9ème Sommet des présidents de parlements et à la 18ème session plénière de l’Assemblée de l’UpM.

L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée est une organisation parlementaire régionale composée de 43 pays du nord et sud de la Méditerranée.

