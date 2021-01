Eclairage Public | La Pologne veut investir au Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe polonais LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnelles, a procédé à la signature d’une déclaration d’intention d’investissement dans les provinces du Sud du Maroc.

Cette déclaration matérialisant la volonté de l’entreprise LUG d’investir dans les provinces du Sud a été signée, jeudi 21 janvier 2021 par son président, Ryszard Wtorkowski, en présence de l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, au siège de l’entreprise située à Zielona Gora dans la voïvodie de Lubuskie (Ouest de la Pologne).

Avec plus de 30 ans d’expérience, LUG est spécialisée dans la fabrication de luminaires industriels et d’infrastructure, ainsi que dans l’éclairage décoratif, l’éclairage d’intérieur et d’extérieur des bâtiments publics, l’éclairage des espaces de vente et des objets architectoniques.

La société qui emploie plus de 600 salariés en Pologne opère déjà à Dubaï, Paris, Londres, et elle est également présente en Argentine, au Brésil, en Allemagne et en Ukraine. Récemment, la société a été engagée pour assurer l’éclairage de Varsovie pour un contrat de plus de 40 millions de PLN (environ 10 millions d’euros).

De plus, grâce à sa capacité à mettre en synergie les avantages des technologies LED et IoT, la société est également active dans les domaines de l’éclairage intelligent et des villes intelligentes aidant les municipalités à mieux s’adapter aux besoins de leurs citoyens et gérer plus efficacement différents aspects de la vie en ville.

Pour rappel, de grands groupes polonais dont LUG avaient exprimé la semaine dernière, lors d’une séance de travail avec Atmoun, leur volonté d’investir au Maroc, notamment dans les provinces du Sud. Il s’agit notamment de la société ALUMAST, spécialisée dans la production de structures porteuses composites : poteaux électriques, d’éclairage et de télécommunication, la société EV Charge (construction de l’infrastructure de recharge de voitures électriques), la société KZWM Ogniochron, spécialisée dans la fabrication d’équipements et de matériels de lutte contre les incendies et la société EMER, spécialisée dans la production de graisses liquides animales et de solutions alimentaires riches en protéines.

LR