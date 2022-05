Développement durable | La CDG Développement et l’AFD s’associent

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) Développement et l’Agence Française de développement (AFD) ont signé un protocole d’accord et ce, à l’occasion de la récente visite à Rabat du Directeur Général de l’Agence, Rémy Rioux.

Cet accord, paraphé par Omar Elyazghi, Directeur Général de CDG Développement et Mihoub Mezouaghi, Directeur de la représentation de l’AFD au Maroc, s’inscrit dans le cadre du dense partenariat entre la CDG et l’AFD, deux institutions pilotes de l’IDFC (International Development Finance Club), indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Il vise à contribuer à l’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement (NMD), d’une part, à travers la stratégie long terme bas carbone du Royaume et, d’autre part, via la dimension sociale du NMD, précise la même source.

Les deux banques publiques de développement, l’AFD et le Groupe CDG, jouissent d’une relation privilégiée fondée sur des partenariats historiques dans des secteurs clés à caractère stratégique (aménagement urbain, finance verte, développement industriel, …), affirme le communiqué.

Venant renforcer les acquis entre les deux Groupes, ce protocole d’accord a pour objectif la promotion du modèle de développement durable et inclusif choisi par le Royaume du Maroc dans son NMD.

Deux axes communs de coopération ont été retenus. Il s’agit de la décarbonation des zones d’activités de MEDZ, filiale de CDG Développement et du développement du système de santé et de l’offre de soins sur le territoire national.

Au-delà du protocole, des accords spécifiques seront ultérieurement signés entre CDG Développement et l’AFD pour préciser les modalités concrètes de réalisation d’opérations en commun.

“CDG Développement a initié des mesures de mitigation des impacts induits par l’activité de ses parcs d’activités économiques, notamment en matière de conception et de développement de nouveaux projets durables, d’efficacité énergétique dans les bâtiments et de gestion des eaux usées et des déchets”, a dit M. Elyazghi, cité dans le communiqué.

Et de soutenir: “Nous nous réjouissons de voir l’AFD prête à accompagner ces efforts d’investissement durables. Par ailleurs, dans le cadre du Plan Santé 2025, CDG Développement et l’AFD sont en capacité de mettre en œuvre des opérations communes visant le développement de l’offre hospitalière aux niveaux provincial et régional”.

De son côté, M. Mezouaghi a affirmé que “le Maroc est le premier partenaire de l’AFD, et nos engagements de 2017 à 2021 ont atteint 2,2 milliards d’euros dont 85% est à co-bénéfice climat”.

“Nous sommes prêts à appuyer les efforts de décarbonation de l’économie marocaine, à travers des projets concrets, et tout spécialement avec la CDG Développement. Nous appuierons en outre l’amélioration de l’offre de soins dans les territoires, éléments indispensable de leur résilience, au bénéfice des populations”, a-t-il ajouté.

Filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion, CDG Développement a été créée en 2004 afin d’incarner la stratégie du groupe dans les activités de développement territorial, sur l’ensemble du territoire marocain.

CDG Développement offre des outils de développement novateurs et des produits et services performants et générateurs de progrès pour la collectivité dans tous ses domaines d’intervention et ce, afin de répondre à sa vocation d’opérateur et d’investisseur de long terme, conciliant performance financière et utilité collective et plaçant les préoccupations du pays au centre de son action.

Pour sa part, le groupe AFD s’engage, au Maroc, pour favoriser une croissance inclusive et durable. Trois grands objectifs sont ainsi poursuivis. Il s’agit de valoriser et protéger le capital humain, de contribuer à l’attractivité du territoire, à la cohésion sociale et à la réduction des disparités spatiales, d’appuyer les transitions énergétiques et écologiques, et l’adaptation au changement climatique.

LR/MAP