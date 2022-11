Des jeunes de la diaspora marocaine de Montpellier en visite dans les provinces du Sud

Partager Facebook

Des jeunes de la diaspora marocaine établie à Montpellier ont effectué, récemment, un voyage dans le Royaume, notamment à Dakhla, qui a été l’occasion de s’arrêter sur place sur l’essor économique que connaissent les provinces du sud.

Ces jeunes se sont rendus dans le Royaume dans le cadre d’une visite culturelle d’une quinzaine de jours, qui les a conduits dans plusieurs villes, en l’occurrence Rabat, Casablanca, Fès et Meknès, à l’initiative des associations ACMED (Action Solidarité Internationale) et UPA (Union Pour l’Avenir), qui œuvrent en faveur notamment des jeunes à la Métropole de Montpellier, et en partenariat avec le Consulat général du Royaume à Montpellier, indique un communiqué de la représentation consulaire.

Cette visite, soutenue par le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a connu un ‘’franc succès’’ auprès de ces jeunes, qui ont pris part également à la cérémonie organisée par la ville de Dakhla en commémoration du 47ème anniversaire de la Marche verte, poursuit la même source.

Au-delà de la visite, qui a permis à ces jeunes MRE de s’enquérir in situ et in visu de l’essor économique que connaissent les provinces du Sud du Royaume, le potentiel qu’elles recèlent ainsi que les opportunités d’investissement qu’offre la région, elle a été l’occasion pour ces jeunes de participer à la commémoration du 47ème anniversaire de la Marche verte, note le communiqué.

Les jeunes MRE ont pu découvrir, à travers notamment les rencontres avec des élus et des institutionnels à Dakhla, une destination culturelle touristique, et une plateforme d’investissement émergente mais aussi s’arrêter sur un moment historique fort et appréhender la portée symbolique de cette épopée glorieuse marquant le parachèvement du processus de l’intégrité territoriale du Royaume, relève le consulat.

“C’est à travers justement cette génération que nous pourrions poursuivre, dans le même élan, les actions visant l’implication forte de la jeunesse de la diaspora à promouvoir et à défendre les intérêts du Royaume”, a souligné Nouzha Sahel, Consule générale du Royaume à Montpellier, lors d’une rencontre avec les participants à ce voyage.

“La visite à Dakhla s’inscrit ainsi dans le cadre de la mobilisation de tout le réseau consulaire du Royaume pour sensibiliser et accompagner les générations nouvelles des marocains du Monde en tant que porte-voix et acteurs incontournables, pour mettre à profit leurs compétences socio-professionnelles et leur contribution effective visant la consolidation de la marocanité du Sahara à l’international et à la promotion du modèle du développement des provinces du sud”, a ajouté la diplomate, citée dans le communiqué.

Pour les représentants des associations, ce voyage au cœur de la patrie a consolidé chez les jeunes le sentiment de fierté et d’attachement à leur pays, conclut le communiqué.

LR/MAP