La FANA tient à Abou Dhabi le 49-ème congrès de son Assemblée générale

La Fédération des agences de presse arabe (FANA) a tenu, mercredi, à Abou Dhabi, les travaux du 49-ème congrès de son Assemblée générale, avec la participation des directeurs de 14 agences de presse ou de leurs représentants.

Au cours de ce congrès, le Directeur de la Communication et de la Coopération de l’Agence marocaine de presse (MAP), Rachid Tijani, a présenté un exposé portant sur l’évolution enregistrée par la MAP au cours de la dernière décennie, notamment au niveau de la diversification de ses produits médiatiques, marquée par le lancement des services de la radio (RIM Radio), de la chaine de télévision (M24), ainsi que d’autres produits et services médiatiques.

A cette occasion, les congressistes ont loué ces développements, saluant également l’organisation par le Maroc de la 7-ème édition du Congrès mondial des agences de presse prévue en 2023. Ils ont ensuite approuvé les recommandations de la première réunion du Secrétariat général, tenue au Caire le 02 septembre dernier et le plan de formation pour les trois prochaines années 2022-2025.

Le congrès a notamment examiné le rôle des agences de presse dans la réussite des programmes de formation et de qualification des employés, le prix de la FANA pour améliorer la qualité du travail dans les agences membres, les recommandations de la commission chargée des ressources financières pour développer le travail dans la Fédération, ainsi que le lancement de la nouvelle version de son site électronique au cours de ce mois.

Cette rencontre, qui coïncide avec la tenue du Congrès mondial des médias, qui se déroule à Abou Dhabi, a également abordé les relations entre les agences de presse arabes et européennes et la signature d’accords avec des organisations d’agences de presse régionales et sous-régionales.

Le congrès a aussi abordé la tenue de la 6-ème Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) à Rabat les 6 et 7 octobre derniers, en plus du 4-ème colloque des femmes journalistes arabes qui se tiendra à Rabat en décembre prochain.

Le 49-ème congrès de la FANA, auquel ont participé des membres observateurs représentant notamment les agences de presse bulgare (BTA), russe (TASS), allemande (DPA), le groupement des agences de presse du Golfe et le représentant des agences de presse européennes, a mis en exergue la coopération entre le Secrétariat général de la FANA et la Ligue des États arabes, l’organisation d’une conférence sur l’avenir des agences de presse arabes, ainsi que la participation aux réunions du Conseil des agences de presse mondiales.

D’autre part, les congressistes ont examiné le renouvellement de la coopération entre la FANA et la fondation britannique Thomson Reuters pour la formation des employés des agences de presse, l’organisation d’un atelier de formation sur la gestion du temps et l’efficacité des médias pendant les crises, le 18-ème congrès de l’Organisation Asie-Pacifique et la suspension de l’adhésion de l’agence russe TASS, par l’Alliance européenne des agences de presse.

Concernant le côté financier, les participants ont examiné le rapport des délégués aux comptes habilités par le gouvernement, les données financières et comptables relatives au budget de la Fédération pour l’année 2022 et son approbation, ainsi que la mise en œuvre des décisions financières prises lors des congrès précédents de l’Assemblée générale concernant les agences de presse qui n’ont pas payé leurs contributions au budget de la FANA depuis deux ans ou plus.

A la fin, les congressistes ont examiné et approuvé le budget de la Fédération des agences de presse arabe pour l’année 2023.

LR/MAP