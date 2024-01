Dakhla | Tenue des travaux de la 3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie

Partager Facebook

Les travaux de la 3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie se sont tenus, jeudi à Dakhla, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue gambien, Mamadou Tangara.

Cette session constitue une occasion d’examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Gambie et d’asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux Orientations des Chefs d’Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et S.E.M. le Président Adama Barrow.

Les travaux de la troisième session de la commission mixte, auxquels ont pris part notamment l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et des représentants de plusieurs départements, ont été couronnés par la signature de onze accords de coopération couvrant de nombreux domaines.

LR/MAP