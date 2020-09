COVID-19 | De nouvelles mesures restrictives attendues en France

Partager Facebook

Un nouveau Conseil de défense consacré au Covid-19, s’est tenu, mercredi à L’Elysée, juste avant le conseil des ministres. La réunion a abordé notamment la situation épidémique et la nécessité de mesures locales dans les régions enregistrant une nette augmentation de la circulation du virus, ainsi que la question des tests.

Mardi, le président français, Emmanuel Macron, avait déclaré plusieurs décisions seraient prises « dans les prochaines heures». Des décisions qui devraient être annoncées, mercredi dans la soirée, par le ministre de la santé, Olivier Véran, lors d’un nouveau point de situation sur la crise sanitaire.

Selon les médias du pays qui citent des sources gouvernementales, l’exécutif devrait présenter, à cette occasion, une nouvelle cartographie de l’épidémie qui induira des restrictions sanitaires supplémentaires.

Contrairement à celle en vigueur jusqu’à présent et qui divisait le territoire entre zone rouge et zone verte, la nouvelle carte présente d’autres nuances. Ainsi les villes où la situation sanitaire serait la plus préoccupante devraient être classées “zone écarlate”, un statut qui entraînerait des restrictions supplémentaires. D’autres agglomérations pourraient ensuite être classées “zone rouge” ou “zone super rouge” selon la gravité de la situation.

Ainsi, à Paris, qui fait face à une remontée du taux d’incidence du virus qui atteint désormais 204 cas pour 100.000, de nouvelles mesures plus strictes pourraient être envisagées notamment l’interdiction de tout rassemblement au-delà de 10 personnes, la baisse du nombre maximum de personnes autorisées pour les grands rassemblements, de 5000 à 1000 personnes et l’interdiction de location de salle pour des fêtes, y compris pour des mariages. Toutefois, aucune nouvelle restriction ne serait envisagée pour les maisons de retraite de la région parisienne, les transports, ni les horaires des bars et restaurants.

Une fois confirmées, ces restrictions, seront du même ordre que celles déjà prises dans d’autres grandes métropoles française comme Marseille, Lyon ou bien encore Bordeaux et Nice.

La France a enregistré mardi plus de 10.000 nouveaux cas de Covid-19 et 68 décès, portant à 31.416 le nombre de décès liés au Covid-19 depuis le début de l’épidémie en mars dernier, selon des données communiquées par les autorités sanitaires. A l’heure actuelle, 951 patients se trouvent en réanimation. De même, 55 départements sont classés en zone rouge, indiquant une circulation active du virus et une dynamique épidémique défavorable, sur un total de 90 départements tous placés en “situation de vulnérabilité”.

