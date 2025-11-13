Conférence mondiale à Islamabad | Entretiens de Ould Errachid avec des chefs de délégations parlementaires

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a eu, mercredi, des entretiens avec des chefs de délégations parlementaires participant à la Conférence mondiale des présidents de Parlement à Islamabad.

Le président de la Chambre des conseillers s’est ainsi entretenu avec le président de la Chambre des représentants du Liberia, Richard Nagbe Koon, et le président de Conseil du peuple de la République des Maldives, Abdul Raheem Abdulla.

Les discussions ont été l’occasion de souligner les relations historiques et fraternelles unissant le Maroc et ces deux pays, fondées sur le respect mutuel et une coopération fructueuse et constructive.

Elles ont également porté sur les moyens de développer les relations de coopération entre les institutions législatives. L’accent a été mis, dans ce sens, sur le rôle important de ces institutions dans le renforcement des échanges et des partenariats dans plusieurs domaines.

Ces entretiens ont, de même, été l’occasion de mettre en exergue les efforts du Maroc en faveur de la promotion de la sécurité, la stabilité et la paix à l’échelle régionale et internationale, ainsi que de réaffirmer le rôle actif du Royaume, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la renaissance africaine à travers le renforcement de la coopération Sud-Sud.

Cela se traduit par les Initiatives Royales à dimension continentale et régionale dans les domaines de la sécurité alimentaire, la migration, les énergies renouvelables, la sécurité hydrique, la formation et la lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, le 2ème vice-président de la Chambre des Conseillers, Ahmed Akhchichine, s’est entretenu avec une délégation du Sénat de la République d’Ouzbékistan, tandis que le 4ème vice-président de la Chambre des Conseillers, Lahcen Haddad, a eu des discussions avec une délégation du Sénat malaisien.

Ces entretiens ont porté sur les moyens à même de renforcer la coopération parlementaire et ouvrir de nouvelles perspectives, à travers l’échange des visites et des expertises dans différents domaines de l’action parlementaire.

Ils ont aussi abordé la coordination dans les forums parlementaires régionaux et internationaux autour des questions d’intérêt commun.

Ces entretiens se sont déroulés en présence notamment d’Abderrahman Wafa, secrétaire de la Chambre des Conseillers, Mohamed Karmoune, ambassadeur du Maroc au Pakistan, et El Assad Zerouali et Saad Ghazi, respectivement secrétaire général et directeur des relations extérieures et de la communication à la Chambre des Conseillers.

Cette Conférence, organisée sur deux jours (11 et 12 novembre) sous le thème “Paix, sécurité et développement”, vise à instaurer une “culture parlementaire universelle” fondée sur la coopération et sur un esprit de responsabilité collective au service de la paix, de la sécurité et du développement.

