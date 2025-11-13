Aéroports 2030 | L’ONDA trace la voie d’une navigation aérienne nouvelle génération

Partager Facebook

L’Office National Des Aéroports (ONDA) engage, dans le cadre de la stratégie Aéroports 2030, une transformation profonde de la navigation aérienne au Maroc, pilier essentiel de sa mission de service public, avec comme objectif de doter le Royaume d’un système de gestion du trafic aérien encore plus performant, résilient et suit le rythme d’évolution des standards internationaux les plus exigeants.

La stratégie engagée s’appuie sur la modernisation progressive des tours de contrôle, l’intégration d’équipements technologiques de dernière génération et la montée en compétence continue des équipes opérationnelles, indique un communiqué de l’ONDA, notant qu’elle vise à renforcer la sécurité, à fluidifier les opérations et à garantir la continuité du service dans un contexte de croissance soutenue du trafic aérien.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Nador El Aroui, précise le communiqué, relevant que cette infrastructure, construite sur huit niveaux et culminant à vingt-six mètres de hauteur, illustre la volonté de l’ONDA d’accompagner le développement économique et touristique des régions par des équipements à la pointe de la technologie.

L’aéroport de Nador, qui a accueilli plus d’un million de passagers en 2024, se dote ainsi d’un centre de contrôle moderne intégrant des systèmes de communication, de traitement de données et de météorologie de nouvelle génération, fait savoir la même source.

Fruit d’un savoir-faire entièrement marocain, la mise en service de cette nouvelle tour a été menée dans des conditions exemplaires, grâce à une coordination rigoureuse entre les électroniciens de la Sécurité Aérienne et les Contrôleurs de la Circulation Aérienne. Le transfert des équipements, les tests fonctionnels et la migration vers les nouveaux systèmes ont été réalisés sans interruption du service, garantissant la sécurité et la fluidité du trafic aérien.

La réalisation de cette tour marque une étape importante dans le programme national de modernisation de la navigation aérienne, qui se poursuivra avec la construction prochaine de deux autres tours de contrôle à Marrakech et à Casablanca.

À travers cette stratégie, l’ONDA réaffirme son rôle moteur dans la modernisation du transport aérien marocain et son engagement à offrir au Royaume des infrastructures à la hauteur de ses ambitions, tournées vers l’excellence, la sécurité et l’innovation.

LR/MAP