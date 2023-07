Compagnons de Gutenberg Maroc | Fathia Bennis élue Présidente à l’unanimité

Partager Facebook

Jeudi 6 juillet 2023, la Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc tenait son Assemblée Générale (AG), la 1ère qui intervient après la disparition de son Président, feu Khalil Hachimi Idrissi, décédé le 8 avril 2023.

A l’ordre du jour, la présentation des rapports moral et financier pour les trois années du mandat précédent et l’élection d’un nouveau Bureau.

Sous la présidence de Mohamed Berrada, ancien président de la Confrérie et un de ses membres fondateurs, l’Assemblée Générale a tenu, en ouverture de ses travaux, à rendre un hommage posthume à feu Khalil Hachimi Idrissi et à prononcer la prière de la Fatiha à la mémoire de tous ceux, membres ou proches, qui ont été rappelés à Dieu cette année.

Par la suite, Abdou Moukit, autre Membre- fondateur et de la Confrérie -et membre très actif depuis sa création- a soumis les rapports moral et financier à l’Assemblée Générale qui les a approuvés, avant que l’ancien Bureau ne démissionne pour laisser place à la constitution d’un nouveau.

C’est ainsi que l’autre moment fort de cette assemblée Générale a été l’élection à l’unanimité des voix, de Fathia Bennis en tant que nouvelle Présidente de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc. L’Antenne Gutenberg Maroc ayant opté pour l’approche genre et le choix d’une femme à sa tête.

Fathia Bennis, grande militante de la parité, précisément, mène ce combat au sein de plusieurs associations. Elle a, par ailleurs, cumulé plusieurs postes de responsabilité. Ancienne Directrice Générale de l’Office National du Tourisme, de la Bourse de Casablanca et de Maroclear, la nouvelle Présidente de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg, Section Maroc, incarne la combativité et le savoir-faire de la femme marocaine. «Je tiens à vous remercier très sincèrement de votre confiance. C’est un honneur et une fierté pour moi et cela me touche d’autant plus qu’il s’agit de relayer notre cher et regretté Khalil Hachimi Idrissi que son âme repose en paix», a déclaré Fathia Bennis après son élection. Ajoutant que «cette mission est d’autant plus cruciale que la place de plus en plus importante qu’occupe l’Intelligence Artificielle met le livre en grand danger» et que «notre cerveau biologique est de plus en plus concurrencé par ce tsunami technologique».

Première tâche de la nouvelle Présidente de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg, entamer des consultations pour la proposition des membres du nouveau Bureau de la Confrérie. Une dernière décision a été prise, celle de nommer un Comité d’honneur, composé de Mohamed Berrada, Abdou Moukite, Abdelkader Retnani et Abdelmounaïm Dilami.

Les Compagnons de Gutenberg-Maroc, est une Association regroupant les professionnels de l’écrit, ayant pour but d’encourager et de développer la lecture et la culture au Maroc, tout en contribuant à construire un monde juste et fraternel dans le respect de toutes les cultures.

Avec l’élection de Fathia Bennis à sa tête, la section marocaine de la Confrérie des Gutenberg, créée en avril 2010, entame une nouvelle ère, vers la consolidation de ses structures et organes décisionnels.

La Confrérie des Compagnons de Gutenberg tient son nom du célébrissime imprimeur allemand, Johannes Gutenberg. Universellement connu pour l’invention de la typographie, Gutenberg a permis l’avènement du livre imprimé et a été l’un des artisans de la révolution culturelle qu’a connue l’Europe et le monde. Il est décédé en 1468.