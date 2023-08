Commémoration à Rabat du 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

Partager Facebook

La famille de la résistance et des membres de l’armée de libération a commémoré, dimanche à Rabat, le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, un symbole de cohésion dans la lutte nationale.

A cette occasion, un rassemblement a été organisé à l’initiative du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération en l’honneur d’une pléiade d’anciens résistants et membres de l’armée de libération, en reconnaissance des grands sacrifices consentis pour la liberté et l’indépendance.

Cette révolution est un événement national, générationnel et qualitatif qui incarne l’étroite cohésion et la forte interdépendance entre le Trône et le peuple, a fait observer à cette occasion le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, précisant que cette commémoration est un devoir national qui interpelle tout un chacun et invite à évoquer les nobles valeurs et idéaux de sacrifice et de responsabilité nationale.

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération tient à commémorer cet anniversaire avec les plus fortes expressions de fierté et d’admiration, afin de transmettre aux prochaines générations les valeurs qu’il véhicule, de même à faire valoir leur esprit patriotique et leur amour à la nation marocaine, a-t-il ajouté.

Placée sous le signe la Révolution du Roi et du peuple, l’événement et ses dimensions nationales et internationales, cette commémoration a été marquée par l’organisation d’une conférence scientifique animée par des professeurs universitaires et chercheurs dans l’histoire du protectorat.

Intervenant à cette occasion, le professeur à l’université Hassan II de Casablanca, Khalid Ouassou a estimé que cette révolution fait partie des épopées de lutte nationale les plus marquantes dans l’histoire contemporaine du Maroc.

Cette épopée, selon M. Ouassou, illustre la victoire de la volonté du Trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance, et pour faire face à l’oppression des autorités de protectorat envers le Trône et le peuple marocains, en plus d’être l’une des étapes historiques qui mettent l’accent sur l’abnégation des Marocains dans la défense des constantes religieuses et nationales et des fondements historiques, culturels et civilisationnels de la nation.

Pour sa part, Ahmed Tanan, ancien résistant, a indiqué que tout le peuple marocain s’est dressé tel un seul homme face aux intentions des autorités de la résidence générale, qui a dépassé toutes les lignes rouges, et a lutté pour le retour du symbole de l’unité nationale, victorieux et portant l’étendard de la libération et de l’indépendance.

Au terme de cet événement, des subventions financières et des aides sociales ont été remises aux familles des vétérans, des résistants, des membres de l’armée de libération, ainsi qu’aux veuves et proches des martyrs.

LR/MAP