22/08/2025

CHAN 2024 | Le Maroc bat la Tanzanie et se qualifie pour les demi-finales

La sélection marocaine des joueurs locaux s’est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), en battant son homologue tanzanienne par 1 but à 0, en quart de finale disputé vendredi à Dar Es Salaam.

Oussama Lamlioui a inscrit le but de victoire des Lions de l’Atlas à la 65e minute de jeu.

Plus tôt dans l’après-midi, le Madagascar a validé le premier ticket pour les demi-finales, en battant le Kenya par 4 tirs au but à 3 (Temps réglementaire: 1-1, prolongations: 1-1), à Nairobi.

LR/MAP

 

