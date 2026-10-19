Le Maroc veut renforcer la coopération avec les pays de l’Atlantique oriental dans le domaine de l’hydrographie (M. Loudyi)

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Le ministre délégué auprès de la Cheffe du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a réaffirmé, lundi à Casablanca, la volonté du Royaume de consolider la coopération avec les pays de l’Atlantique oriental dans le domaine de l’hydrographie et de la cartographie marine, notamment en matière de formation, de renforcement des capacités et d’échange d’expertises.

Dans son allocution à l’ouverture du séminaire régional d’initiation à la Norme S-100 de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI), M. Loudiyi a souligné qu’au niveau des pays africains et riverains de l’Atlantique en particulier, cette volonté s’inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Sur le plan régional, le Maroc entend poursuivre son engagement actif au sein de la Commission Hydrographique de l’Atlantique oriental (CHAtO), dont il a assuré la présidence au cours des deux dernières années, de saisir cette occasion pour réaffirmer la disponibilité du Royaume à œuvrer aux côtés de l’ensemble des pays de la CHAtO au renforcement de la coopération dans les domaines de l’hydrographie et de la cartographie marine dans notre région, a-t-il fait savoir.

Dans ce processus de transition, l’accompagnement de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) revêt une importance particulière pour favoriser l’appropriation et la mise en œuvre progressive de la norme S100 par les services hydrographiques de la région, en tenant compte des capacités et des besoins de chacun des pays, a soutenu le ministre.

M. Loudyi a expliqué qu’au-delà de la dimension technique, la transition vers la norme S-100 est à même de contribuer au renforcement de la sécurité de la navigation, de favoriser l’interopérabilité des systèmes maritimes et d’optimiser la navigation maritime.

De son côté, le Contre Amiral Mohamed Tahin, Inspecteur de la Marine Royale, a relevé que ce séminaire intervient à une étape décisive pour la communauté hydrographique internationale, engagé dans la transition vers un nouveau modèle dynamique de produits hydrographiques.

« La transition vers la S-100 constitue aujourd’hui l’une des évolutions les plus structurantes que le domaine hydrographique ait connues depuis plusieurs décennies », a-t-il dit, ajoutant que plus qu’un nouveau standard technique, cette norme traduit l’émergence d’une nouvelle architecture de l’information maritime fondée sur l’intégration, l’interopérabilité et la valorisation des données géospatiales marines.

Pour le Contre-Amiral, la réussite de cette transition dépendra de notre capacité collective à préparer les compétences, à adapter nos organisations et à développer les moyens techniques nécessaires, ajoutant que cette transition exige également une coopération étroite entre les services hydrographiques, les institutions de formation, les partenaires techniques et l’ensemble des acteurs concernés.

Cette exigence de coopération rejoint la Vision Clairvoyante portée par SM le Roi qui, dans Son Message adressé au Sommet « L’Afrique pour l’Océan », tenu à Nice le 9 juin 2025 dans le cadre de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan, le Souverain a souligné: « Il ne suffit pas d’avoir un océan en partage. Encore faut-il le penser ensemble, le gérer ensemble et le défendre ensemble ».

Pour sa part, le ministre du Transport du Ghana, Joseph Bukari Nikpe, a estimé que « l’adoption du cadre S-100 a marqué un tournant générationnel majeur ».

Cette norme a transformé les données hydrographiques statiques en un outil décisionnel dynamique en temps réel, a-t-il affirmé.

« Grâce aux spécifications techniques du S-100, nous ouvrons la voie à des opérations plus sûres, plus propres et plus résilientes, garantissant ainsi que l’hydrographie reste le principal moteur du secteur maritime, qu’il s’agisse de navigation autonome ou conventionnelle », a souligné le ministre ghanéen, ajoutant que ces systèmes façonnent l’avenir de la navigation.

Organisé du 19 au 22 octobre par la Marine Royale, en coordination avec l’Administration de la Défense Nationale, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, ce séminaire régional réunit des représentants des pays membres, associés et observateurs de la Commission Hydrographique de l’Atlantique Oriental ainsi que les directeurs de l’Organisation Hydrographique Internationale et du Centre Régional norvégien de distribution des cartes marines électroniques (PRIMAR).

Étaient notamment présents à l’ouverture de ce séminaire, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh et le directeur de l’OHI, John Nyberg.

LR/MAP