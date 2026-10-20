Aéroports du Maroc | Plus de 26 millions de passagers en huit mois (ONDA)

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Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 26.040.927 passagers au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 8,81% par rapport à la même période de 2025, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,82% à 23.228.711 passagers) et celui national (+8,76% à 2.812.216 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois d’août 2026.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 8.252.410 passagers, suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (7.235.705), Agadir-Al Massira (2.498.637), Tanger Ibn Batouta (2.058.606) et Rabat-Salé (1.695.890), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec 19.268.771 voyageurs (+9,22% sur un an).

Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 33,53% à 71.684 passagers, 13,08% à 689.808 passagers et 13,31% à 1.391.786 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 9,36% à 347.736 personnes.

En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 2,43% à 1.458.926 passagers.

Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 190.342 mouvements d’avions à fin août 2026, en hausse de 9,72% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 64.589 mouvements, devant Marrakech-Ménara (47.291) et Agadir-Al Massira (17.073).

Le fret aérien a, pour sa part, atteint 74.714,46 tonnes durant les huit premiers mois de l’année, soit une progression de 13,82% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois d’août 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.757.512 passagers.

LR/MAP