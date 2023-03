Casablanca | Clôture de la 5ème édition de l’Africa Digital Summit

Partager Facebook

Les travaux de la 5ème édition de l’Africa Digital Summit (ADS) se sont clôturés, vendredi à Casablanca, par une cérémonie de remise des Trophées en présence des membres du Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), initiateur de l’événement et des acteurs de l’écosystème du marketing et du digital.

Tenue les 2 et 3 mars, l’édition 2023 de l’ADS a été l’occasion pour les participants, acteurs et décideurs dans les métiers du marketing, de la communication, du digital et des médias, d’examiner les enjeux des différents métiers représentés, d’anticiper les évolutions futures et d’identifier les meilleures pratiques et solutions.

La 5ème édition de l’ADS prend fin sur un bilan extrêmement positif, s’est réjouie Hasna Alaoui, Vice-présidente du GAM, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de l’Agence MAP, notant que l’ADS a évolué au fil des éditions pour adopter un format plus riche et dynamique.

“Nous avons accueilli plus de 2.857 participants issus de 47 pays des cinq continents dont 27 pays africains”, a-t-elle fait savoir, assurant être agréablement surprise par le succès de l’ADS 2023 et de l’intérêt suscité auprès des acteurs de l’écosystème du digital qui fait que “la réalité a dépassé nos ambitions”.

Parmi les moments forts de cette édition, le lancement d’une plateforme digitale de networking basée sur l’intelligence artificielle, a relevé Mme Alaoui, soulignant également l’importance et l’actualité des thématiques traitées allant de la métavers au big data en passant par l’intelligence artificielle.

L’ADS a aussi adopté de nouveaux formats, comme les “Masterclass” qui est un modèle innovant de formation, d’apprentissage et de partage d’expérience, qui s’intéresse de manière plus approfondie que les Keynotes à des sujets bien spécifiques, ainsi que les “Executive Discussions” destinées au partage entre décideurs, a-t-elle ajouté.

La dernière journée du Sommet a été marquée par la remise des trophées du Moroccan Digital Awards 2023 qui récompensent les meilleures campagnes publicitaire, médias, de création de contenu, de réseaux sociaux, de Big Data, du phygital, ou encore de l’innovation digitale.

Dans chacune de ces 7 catégories, trois annonceurs et marques ont été primés en remportant ces prix qui vise le renforcement de la compétitivité dans le marché du digital et la promotion de l’excellence en matière pratiques. Les critères d’appréciation sont l’approche, la stratégie, la créativité, l’innovation, l’implémentation et l’efficience.

Un des moments forts également de cette édition, la présentation de l’étude “Digital Trends Morocco 2022”, réalisée en partenariat avec le cabinet IPSOS, spécialisé dans les études et le sondage d’opinions, qui servira aux membres de l’écosystème du digital de baromètre annuel pour détecter les tendances et informer sur l’évolution du secteur.

Après deux années d’absence, l’ADS revient avec l’ambition affirmée de poursuivre son accompagnement au profit des annonceurs dans les enjeux du digital, de contribuer au rayonnement du Royaume et de promouvoir la Marque Maroc, dans le cadre d’une expérience mémorable en termes de rencontres et de networking.

Créé en 1984, le GAM, se présente aujourd’hui comme le représentant unique des annonceurs, des marques et des marketeurs et compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) qui représentent plus de 90% des investissements publicitaires au Maroc.

L’action du GAM consiste à développer le professionnalisme dans la pratique de la publicité en renforçant l’expertise de ses adhérents en matière de marketing et de communication d’une part, et d’autre part, à promouvoir une publicité responsable et respectueuse du public nécessaire à l’établissement de la confiance entre les consommateurs et les entreprises.

LR/MAP