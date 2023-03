Le MD Sahara, une illustration de l’ancrage de la région dans le large et profond maillon de l’Afrique (Alaoui)

Partager Facebook

Le Forum MD Sahara à Dakhla illustre l’ancrage de cette région dans le large et profond maillon de l’Afrique, a souligné, samedi à Dakhla, le co-fondateur et président du Groupe Maroc Diplomatique, Hassan Alaoui.

S’exprimant à l’ouverture de la deuxième édition du Forum MD Sahara, organisée sous le thème « Le Maroc en Afrique, un choix Royal pour un Continent global et intégré », M. Alaoui a indiqué que « SM le Roi a réservé à la région de très grands efforts, un engagement personnel à toute épreuve, etil lui a accordé une vision dont à présent on mesure à la fois l’ampleur et la dimension”, ajoutant que cet événement va de paire avec les réalisations accomplies sous le règne de SM le Roi.

“La part de l’Afrique en nous est immense, et la vision royale constitue un socle et une téléologie à un moment où notre continent attire des convoitises croisées voire adverses de toutes les puissances sur cette terre”, a noté M. Alaoui, mettant en exergue “le nombre de visites que SM le Roi a effectuées en Afrique et la signature d’accords par centaines”.

De son côté, la co-fondatrice et directrice générale du Groupe Maroc Diplomatique, Souad Mekkaoui, a affirmé que l’Afrique est le prolongement naturel de la profondeur stratégique du Maroc, fervent partisan de l’intégration régionale, exprimant sa conviction que “notre avenir est lié à celui de toute l’Afrique”.

Dans cette même veine, Mme Mekkaoui a appelé les participants et les décideurs en Afrique à “travailler ensemble pour construire un continent plus intégré, plus prospère et plus solidaire”.

“Ce forum est l’occasion pour nous de discuter des opportunités et des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que continent. Nous pourrons échanger nos expériences et nos bonnes pratiques pour construire ensemble un avenir plus radieux pour notre Afrique”, a-t-elle affirmé.

Et de conclure que les relations fraternelles et multidimensionnelles du Maroc avec les pays africains ont été importantes et diversifiées au fil du temps mais encore plus renforcées à travers de nombreuses actions entreprises sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi qui a toujours exprimé sa volonté d’œuvrer pour un partenariat gagnant-gagnant avec comme objectif l’épanouissement de l’élément humain.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée par le groupe média Maroc Diplomatique, l’édition 2023 du MD Sahara, dont les travaux se poursuivront dimanche, est consacrée à l’Afrique, aux actions entreprises par le Royaume en faveur du continent ainsi qu’aux réalisations de la diplomatie marocaine.

L’objectif étant de mettre en avant le rôle crucial que joue le Maroc au sein de l’Afrique en tant que puissance africaine et leader continental engagé en faveur de la libération politique et économique et du développement du continent.

A travers une diplomatie bilatérale et multisectorielle réussie, prônant une coopération Sud-Sud solidaire, le Royaume ne cesse de réaffirmer son identité africaine et accorde une place de choix au développement de ses relations avec les autres pays africains frères.

La deuxième édition du MD Sahara réunit des experts, diplomates et décideurs des secteurs privé et public, du Maroc et d’autres pays d’Afrique, en vue de partager leurs expériences et d’échanger autour de multiples thématiques dont la diplomatie classique, le renforcement des relations bilatérales, les diplomaties sécuritaire, alimentaire et énergétique, outre le codéveloppement et la solidarité Sud-Sud.

LR/MAP